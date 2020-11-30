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С 1 декабря в Барнауле открывается каток в парке

С 1 декабря в барнаульском парке «Центральный» заработает каток. Покататься на своих коньках или взять их в прокате можно будет в любой день, кроме понедельника, сообщили в парке.

На катке в "Центральном" парке Барнаула.
На катке в "Центральном" парке Барнаула.
vk.com/centropark22

Стоимость проката коньков — 100 рублей за час. Оплатить можно как наличными, так и безналичным способом. В прокате есть коньки 26−46 размеров.

Со своими коньками кататься можно за 80 рублей без ограничения по времени. Оплатить можно как наличными, так и безналичным способом.

Каток будет работать с 10:00 до 21:00, выходной день — понедельник.

«В пункте проката необходимо соблюдать масочный режим, дистанцию, обязательно проходить термометрию», — предупреждают в администрации парка.

Ранее altapress.ru сообщал, что всего в Барнауле зимой будет работать 21 каток.

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