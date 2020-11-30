С 1 декабря в Барнауле открывается каток в парке

Стоимость проката коньков — 100 рублей за час. Оплатить можно как наличными, так и безналичным способом. В прокате есть коньки 26−46 размеров.
Со своими коньками кататься можно за 80 рублей без ограничения по времени. Оплатить можно как наличными, так и безналичным способом.
Каток будет работать с 10:00 до 21:00, выходной день — понедельник.
«В пункте проката необходимо соблюдать масочный режим, дистанцию, обязательно проходить термометрию», — предупреждают в администрации парка.
Ранее altapress.ru сообщал, что всего в Барнауле зимой будет работать 21 каток.