Дизайн по-крестьянски: барнаульцам расскажут, как наши предки украшали свои дома

О крестьянском расписном интерьере расскажет искусствовед Галина Битюк.
«Домовая роспись была популярна в крестьянской среде в XIX−XX вв. на Русском Севере, Урале и в Сибири. Мастера украшали фасады и интерьеры зооморфными и растительными композициями. Однако из-за труднодоступности регионов распространения домовой росписи о её существовании знают далеко не все», — говорят организаторы лекции.
Все, интересующиеся историей и искусством, узнают, зачем крестьяне рисовали на стенах домов хищных зверей и свои портреты, легко ли жить в избе с красными стенами и что думал Николай Рерих об алтайских росписях.
Начало лекции в 16:00. Цена билета — 100 рублей.
Студия живописи находится по адресу: ул. Димитрова, 126 (вход с пер. Циолковского; код домофона: 199). Информацию можно уточнить по телефону: 699−729.