Дизайн по-крестьянски: барнаульцам расскажут, как наши предки украшали свои дома

О крестьянском расписном интерьере расскажет искусствовед Галина Битюк.

«Домовая роспись была популярна в крестьянской среде в XIX−XX вв. на Русском Севере, Урале и в Сибири. Мастера украшали фасады и интерьеры зооморфными и растительными композициями. Однако из-за труднодоступности регионов распространения домовой росписи о её существовании знают далеко не все», — говорят организаторы лекции.