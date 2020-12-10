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Дизайн по-крестьянски: барнаульцам расскажут, как наши предки украшали свои дома

12 декабря студия живописи «Традиции и современность» проведет лекцию «Львы, единороги и райские птицы» о домовой росписи в XIX−XX веков.

Домовая роспись в крестьянском доме в Саратовской области
Домовая роспись в крестьянском доме в Саратовской области
vk.com/lion_house

О крестьянском расписном интерьере расскажет искусствовед Галина Битюк.

«Домовая роспись была популярна в крестьянской среде в XIX−XX вв. на Русском Севере, Урале и в Сибири. Мастера украшали фасады и интерьеры зооморфными и растительными композициями. Однако из-за труднодоступности регионов распространения домовой росписи о её существовании знают далеко не все», — говорят организаторы лекции.

Все, интересующиеся историей и искусством, узнают, зачем крестьяне рисовали на стенах домов хищных зверей и свои портреты, легко ли жить в избе с красными стенами и что думал Николай Рерих об алтайских росписях.

Начало лекции в 16:00. Цена билета — 100 рублей.

Студия живописи находится по адресу: ул. Димитрова, 126 (вход с пер. Циолковского; код домофона: 199). Информацию можно уточнить по телефону: 699−729.

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