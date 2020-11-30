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Стало известно, о каких алтайских знаменитостях выпустят книги в следующем году

В 2021 году в Барнауле издадут девять новых книг о знаменитых людях, чья жизнь или деятельность связана с Алтайским краем, сообщает министерство культуры.

Екатерина Савинова в роли Фроси Бурлаковой.
Екатерина Савинова в роли Фроси Бурлаковой.
кадр из фильма "Приходите завтра"

Так, в серии «Алтай. Судьба. Эпоха» в следующем году выйдут издания о заслуженных артистах России Алексее Ванине и Екатерине Савиновой, писателе Георгии Гребенщикове, а также знаменитом российском селекционере Иде Калининой.

В серии «Литературное наследие Алтая» будут изданы книги произведений Евгения Гущина, Анатолия Соболева, а серии «Издания для детей» — Валерия Гришаева.

Также из печати выйдет книга лауреата Губернаторской литературной премии Роберта Рождественского 2020 года, поэта из Екатеринбурга Андрея Расторгуева и фотоальбом «Валерий Золотухин: во благо Алтая».

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