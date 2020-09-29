Мiр и пандемия. Топ-5 книг отечественных писателей на осень

Осень — это сезон пледов, какао с молоком и новых книжных впечатлений. Российские писатели и издательства заранее к нему подготовились и выпустили ряд интересных новинок. «Афиша» выбрала пять книг, на которые стоит обратить внимание.

«Мiр и война», Борис Акунин

Новый детективный роман от автора циклов об Эрасте Фандорине и истории российского государства.

Действие разворачивается на фоне грозных событий войны 1812 года. Происходит серия чудовищных убийств, за которые берется сыщица Полина Катина.

Роман называют «постмодернистским оммажем к великому роману Льва Толстого» и «наполеоновским детективом в исторических декорациях».

Цитата «Деревенские всем мiром собрались на берегу разбухшей от двухнедельных дождей Саввы помолиться о вёдре. Стояли с непокрытыми головами, многие на коленях, у мужиков ко лбам прилипли волосы, у баб потемнели волглые платки, отец Мирокль то и дело стряхивал рукавом с бороды капли. И вот взывает он к пастве своим дишкантом: „Посли хлеб твой на лице воды!“, взманивает рукою на речку, все обращают туда взоры — а на темной, пузыристой глади колышется нечто пунцовое».

«Ополченский романс», Захар Прилепин

Новая книга популярного писателя — это попытка художественно переосмыслить войну на Донбассе, на которой он провел несколько лет.

В романе Прилепин раскрывает истории людей, которые оказались на передовой. Одни не захотели покидать свои дома, а другие, наоборот, сорвались с далеких насиженных мест.

Критики уже сравнили атмосферу «Ополченского романса» с бестселлером писателя «Обитель» — такое же спокойное повествование без излишнего нагнетания с послевкусием веры в человечество.

Цитата «За мертвым Пистоном приехала мать. Она увезла хоронить сына в деревню, где он вырос, — недалеко, километров тридцать от их позиций. Лютик удивился: как же такой необычный, читавший книжки и слушавший диковатую музыку Пистон вырос в деревне. Лютик думал, что Пистон — городской».

«Непобедимое солнце», Виктор Пелевин

Новый 700-страничный роман гения постмодернизма. Главным персонажем впервые стала женщина.

Москвичке Саше 30 лет, и она отправляется в путешествие, где встречает много интересных людей: римских принцепсов, американских анархистов, турецких филологов-суфийцев и других. Через них она прикоснется к тайне мира.

Читатели не без ехидства отмечают, что Пелевин значительно снизил градус иронии. И теряются в догадках: неужели писатель «приземлился»?

Цитата «Эмодзи дают куда более убедительные, быстрые и лестные способы саморепрезентации, чем слова. Соблазняют использовать их для интимного самовыражения, хотя не выражают ничего индивидуального. Они предлагают человеку фальшивое отражение его эмоционального состояния, которое нравится ему больше, чем настоящее: фейк-отражение моложе, чище, ярче, гламурней — и потребитель с удовольствием делегирует эмодзи права своей микрофотографии».

«Сестра четырех», Евгений Водолазкин

Одна из первых художественных книг о коронавирусе от признанного российского классика.

Произведение написано в виде ироничной и немного абсурдной пьесы. В больничной палате оказываются запертыми заразившийся врач, депутат, писатель и развозчик пиццы. Именно здесь им предстоит узнать всю правду о себе.

В книге Водолазкин задается вопросом: может, карантин возник вовсе не из-за COVID-19? Возможно, «глобализация достигла той степени, когда все ждут повода, чтобы закрыть дверь»?

Цитата «Вечер. Больничная палата.

РАДИО. Передаем вечерние новости. Сегодня опубликована статистика по жертвам коронавируса в США.

ПИСАТЕЛЬ. Давайте выключим, а? Я здесь уже четвертый день — и ничего другого пока не слышал.

ФУНГИ. Неужели четвертый день?

ПИСАТЕЛЬ. А может — шестой. В замкнутом пространстве время не чувствуется.

Фунги выключает радио. За стеной слышен стук топора».

«Сад», Марина Степнова

Новый роман от автора бестселлера «Женщины Лазаря».

Читатели окунутся в атмосферу XIX века, где только-только начинается Серебряный век и наступает прогрессивный мир.

В это романтичное время на свет появляется девочка Туся, названная в честь Наташи Ростовой, которая во главу угла ставит свою независимость, что в строгом обществе нравится далеко не всем.

Критики уже нарекли книгу «романом-воспитанием о времени, любви и силе воле».