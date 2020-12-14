Барнаульцы смогут увидеть сверхточные репродукции картин Фриды Кало

В экспозиции представлено пятьдесят пять репродукций картин и 13 фотографий Фриды Кало, сообщают в музее.

«Фрида Кало — одна из самых знаменитых женщин-художниц мира. Сложно представить себе судьбу более драматичную, чем у нее. В 6 лет она перенесла полиомиелит и после болезни хромала на правую ногу. В 18 лет попала в аварию, получив множественные переломы, в том числе тройной перелом позвоночника. В течение года Фрида была прикована к постели. После трагедии девушка впервые взяла в руки кисти и краски», — рассказали кураторы выставки.