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Барнаульцы смогут увидеть сверхточные репродукции картин Фриды Кало

В художественном музее Алтайского края открывается выставка эксклюзивных цифровых художественных репродукций «Фрида Кало. Искусство раненой души». Все они выполнены в технике «жикле» — это высококачественная печать на настоящем холсте.

Арт. Фрида Кало
Арт. Фрида Кало
СС0

В экспозиции представлено пятьдесят пять репродукций картин и 13 фотографий Фриды Кало, сообщают в музее.

«Фрида Кало — одна из самых знаменитых женщин-художниц мира. Сложно представить себе судьбу более драматичную, чем у нее. В 6 лет она перенесла полиомиелит и после болезни хромала на правую ногу. В 18 лет попала в аварию, получив множественные переломы, в том числе тройной перелом позвоночника. В течение года Фрида была прикована к постели. После трагедии девушка впервые взяла в руки кисти и краски», — рассказали кураторы выставки.

Художница сумела превратить свою боль в источник вдохновения. Ее полотна насыщены символами, любовью, страстью и непониманием, которые сопровождали Фриду всю жизнь.

На творчество Кало значительно повлияли культурное наследие Мексики, картины Ботичелли и муж, известный художник Диего Ривера.

Выставка будет открыта с 16 декабря 2020 года по 17 января 2021 года.

Стоимость билетов: 250 рублей (взрослые), 200 рублей (пенсионеры и студенты), 170 рублей (школьники), дети до 7 лет — бесплатно.

Работы сопровождаются аннотированными экспликациями с описанием сюжетов и историей создания каждой картины. Для посетителей на выставке будут проводиться экскурсии в 13.00 и 16.00 (группа от 6 человек).

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