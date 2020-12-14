Барнаульцы смогут увидеть сверхточные репродукции картин Фриды Кало

В экспозиции представлено пятьдесят пять репродукций картин и 13 фотографий Фриды Кало, сообщают в музее.
«Фрида Кало — одна из самых знаменитых женщин-художниц мира. Сложно представить себе судьбу более драматичную, чем у нее. В 6 лет она перенесла полиомиелит и после болезни хромала на правую ногу. В 18 лет попала в аварию, получив множественные переломы, в том числе тройной перелом позвоночника. В течение года Фрида была прикована к постели. После трагедии девушка впервые взяла в руки кисти и краски», — рассказали кураторы выставки.
Художница сумела превратить свою боль в источник вдохновения. Ее полотна насыщены символами, любовью, страстью и непониманием, которые сопровождали Фриду всю жизнь.
На творчество Кало значительно повлияли культурное наследие Мексики, картины Ботичелли и муж, известный художник Диего Ривера.
Выставка будет открыта с 16 декабря 2020 года по 17 января 2021 года.
Стоимость билетов: 250 рублей (взрослые), 200 рублей (пенсионеры и студенты), 170 рублей (школьники), дети до 7 лет — бесплатно.
Работы сопровождаются аннотированными экспликациями с описанием сюжетов и историей создания каждой картины. Для посетителей на выставке будут проводиться экскурсии в 13.00 и 16.00 (группа от 6 человек).