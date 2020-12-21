Вирус вместо Бабы-Яги. На новогоднем утреннике в барнаульском театре представили современного злодея

В Молодежном театре Алтая в Барнауле прошла премьера нового спектакля «Цветик-семицветик», который дал старт череде новогодних представлений. Несмотря на ограничительные меры, интермедия перед спектаклем все-таки прошла. Только в необычном «сидячем» формате и с новыми злодеями.

Вирус в противогазе

Коронавирус оставил детей без хороводов вокруг новогодней елки — в наказание за это в МТА его превратили в главного злодея 2020 года.

В фантазии постановщиков интермедии Вирус обрел лохматый костюм, «украденный» с плеча либо Бабы-Яги, либо Лешего. На голове — противогаз, как еще один символ уходящего года.

Интермедия в МТА , 2020 год Анна Зайкова Интермедия в МТА , 2020 год Анна Зайкова Интермедия в МТА , 2020 год Анна Зайкова Интермедия в МТА , 2020 год Анна Зайкова Интермедия в МТА , 2020 год Анна Зайкова Интермедия в МТА , 2020 год Анна Зайкова Интермедия в МТА , 2020 год Анна Зайкова

Перед спектаклем Вирус заявился не один, а с подружкой Слякотью. Вместе они украли голоса у Снежинки и Мышей. «А это летучие мыши? Мои любимые!», — поиздевался злодей.

Совместными усилиями зала на сцену удалось позвать Деда Мороза и Снегурочку. Главные волшебники Нового года вместе с маленькими зрителями прогнали Вирус.

Интермедия в МТА , 2020 год Анна Зайкова

Кажется, наш мир тоже может спасти только какое-то чудо.

Спектакль здорового человека

Новый спектакль «Цветик-семицветик» режиссер Руслан Гарибов поставил по одноименному произведению писателя Валентина Катаева. Многие также знают и любят сказку по советскому мультфильму.

В один прекрасный день девочка Женя отправилась за бубликами, но потерялась и оказалась в саду волшебницы-цветочницы. Она подарила девочке необычный цветок, который может исполнить семь заветных желаний.

Вместо этого девочка тратит их на пустяковые (склеить разбитую вазу) или спонтанные желания (отправиться на Северный полюс). «А счастья все нет», — сокрушается Женя.

Но однажды она знакомится с мальчиком Витей. Он ходит на костылях и не может поиграть с девочкой. Свое последнее желание Женя тратит на то, чтобы мальчик снова мог бегать, как и любой ребенок со двора.

Спектакль «Цветик-семицветик» в МТА , 2020 год Анна Зайкова

Сам режиссер говорит о том, что хотел сделать спектакль о счастье. Что быть счастливым — это не только получать, но и делиться.

Пожалуй, он смог подчеркнуть еще и злободневную повестку — нет ничего дороже здоровья, в 2020 году это понимают даже дети.

Бесцветный «Цветик»

В постановке задействованы всего четыре актера — Наталья Сляднева, Анастасия Воскобойник, Владимир Кулигин, Александр Пальшин. Играют они самых разнообразных персонажей — от замученных серыми буднями взрослых до беззаботной ребятни во дворе.

Спектакль «Цветик-семицветик» в МТА , 2020 год Анна Зайкова

Одеты они в белые костюмы и играют на фоне белых декораций. «Раскрашивают» их с помощью анимированной проекции. Так без лишних предметов на сцене девочка Женя побывала и на Северном полюсе, и в саду цветочницы, и во дворе у дома.

Получилась лаконичная, но простая и понятная история в духе лучших советских сказок. Так что родителям путешествие в детство тоже будет обеспечено.

Спектакль «Цветик-семицветик» в МТА , 2020 год Анна Зайкова