В алтайском театре драмы рассказали, что будет ставить Золотарь

Владимир Золотарь поставит в алтайском театре драмы им. Шукшина спектакль по произведению бельгийского драматурга Фернана Кроммелинка «Холодно и горячо, или идея господина дома».

Сейчас идёт первая читка пьесы.

Фернан Кроммелинк известен широкому зрителю по произведению «Великолепный рогоносец». «Холодно и горячо, или идея господина дома» — это менее известная пьеса бельгийского автора.

События в ней происходят в начале XX века. Красавица Леона изменяет своему мужу, который кажется ей скучным. Но внезапно оказывается, что обманута и она сама. Ее соперницей оказывается скромная девушка Фили. Леона, узнав об измене супруга, постепенно сходит с ума.

Ранее стало известно, что режиссер уже вернулся в Барнаул и побывал на проекте театра «Время Ч», где проходит читка современной драматургии.

Владимир Золотарь окончил СПГАТИ в 1996 году (курс Геннадия Тростянецкого). В 2002—2008 годах был главным режиссёром Алтайского краевого театра драмы им. Шукшина.

В театре он поставил два золотомасочных спектакля — «Собачье сердце» и «Войцек».