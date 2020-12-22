В Барнауле открылась выставка советских елочных украшений

22 декабря в музее «Город» (ул. Льва Толстого, 24) начинает работу выставка советских елочных украшений. Здесь представлено больше 300 игрушек из стекла, сделанных в период с 1930 по 1980 годы.

Елочные игрушки подобраны не простые, а отражающие важные периоды страны: становление СССР, развитие промышленности и сельского хозяйства, освоение целины, первый полет в космос и так далее.

«Любое из этих событий в стране тут же находило свое отражение в елочных игрушках — танки и самолеты, космонавты и ракеты, игрушки с советской символикой, герои русских и зарубежных сказок, советского кинематографа», — рассказали в музее.

На экскурсии посетителям расскажут историю создания первых стеклянных игрушек, как елочные украшения создавали в период Великой Отечественной и как отмечали Новый год в СССР.

Выставка продлится до 16 января. Цена билета — 20−45 рублей.