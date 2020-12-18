Знаки времени. Известный алтайский энергетик показал редкую коллекцию значков

За маленькими значками скрывается большая история. Само слово «фалерист» образовано от слова «фалера» — небольшой круглой металлической пластинки, которую носили на своей груди гладиаторы в Древнем Риме.
Значки и медали Валерий Ларионов собирает больше 40 лет. Посвященных энергетике у него — около тысячи. По ним, как и по древнеримским фалерам, можно изучать историю энергетики края, страны, мира.
Например, на одном значке изображен Акинфий Демидов. «Он не энергетик, но на Колыванском медеплавильном заводе тоже было что-то вроде маленькой водной ГЭС», — пояснил появление такого значка на выставке Валерий Николаевич.
А вот за короткими аббревиатурами ЭНИМ, ОРЗАУМ, ЭНМФ, ЛЭТИ, НГАВТ и другими «прячутся» куда более масштабные постройки — энергетические институты, станции, глобальные системы, без которых сложно представить сегодняшнюю жизнь.
Самые дорогие сердцу экспонаты в коллекции — первый значок, «поплавок», полученный в 1972 году на электро-техническом факультете и знак «Заслуженный энергетик РФ», врученный Ларионову в 1995 году.
Самый необычный — ручной работы, сделанный сотрудниками ТЭЦ ЛКХВ в 1981 году. «Их было всего 15 штук, очень редкий экземпляр», — рассказал коллекционер.
Есть и значки, сделанные их необычных материалов — например, на кости и яшме.
«Значки — это история с искусством», — так говорит о них энергетик-коллекционер. В качестве создателя он тоже себя попробовал — нарисовал эскиз для одной партии к 40-летию Барнаульской горэлектросети. На нем изображена линия электропередачи и цвета трехфазной сети.
Чаще всего значки и медали Валерию Ларионову дарят. Некоторые он обменял или купил в фалеристических клубах. Цена за некоторые экспонаты достигала 8−10 тыс. рублей.
«В 90-е годы я был в Нью-Йоркской мэрии. Там энергосетями занимается комитет по строительству, они нас приняли. И тут они у меня увидели значок, посвященный 50-летию стахановского движения. Они предложили поменять его свой золотой значок», — рассказал Валерий Николаевич.
Пока что передвижная выставка находится в здании «Алтайкрайэнерго», затем она побывает на других энергопредприятиях города.
Также в библиотеке им. Юдалевича проходит выставка еще одной большой коллекции значков Валерия Ларионова — она посвящена российским, советским и зарубежным писателям и поэтам и местам, связанных с ними. Увидеть ее можно будет до конца декабря.
«Это увлечение Валерия Николаевича началось с медали с изображением Осипа Мандельштама. Она и является особой гордостью коллекционера. Поэт на ней отчеканен в фуфайке, а на заднем плане можно различить профиль Сталина и лагерные вышки. Другой раритет коллекции — медаль, на одной стороне которой изображены друзья Пушкина, а на другой — сам поэт», — рассказали о выставке в «Алтайкрайэнерго».