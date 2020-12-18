Знаки времени. Известный алтайский энергетик показал редкую коллекцию значков

Заслуженный энергетик России и коллекционер-фалерист Валерий Ларионов создал «путешествующую» выставку из своей коллекции значков, которые посвящены энергетической отрасли. «Афиша» детально рассмотрела редкие экспонаты поближе.

За маленькими значками скрывается большая история. Само слово «фалерист» образовано от слова «фалера» — небольшой круглой металлической пластинки, которую носили на своей груди гладиаторы в Древнем Риме.

Значки и медали Валерий Ларионов собирает больше 40 лет. Посвященных энергетике у него — около тысячи. По ним, как и по древнеримским фалерам, можно изучать историю энергетики края, страны, мира.

Уникальная выставка значков Валерия Ларионова Анна Зайкова

Например, на одном значке изображен Акинфий Демидов. «Он не энергетик, но на Колыванском медеплавильном заводе тоже было что-то вроде маленькой водной ГЭС», — пояснил появление такого значка на выставке Валерий Николаевич.

А вот за короткими аббревиатурами ЭНИМ, ОРЗАУМ, ЭНМФ, ЛЭТИ, НГАВТ и другими «прячутся» куда более масштабные постройки — энергетические институты, станции, глобальные системы, без которых сложно представить сегодняшнюю жизнь.

Уникальная выставка значков Валерия Ларионова Анна Зайкова

Самые дорогие сердцу экспонаты в коллекции — первый значок, «поплавок», полученный в 1972 году на электро-техническом факультете и знак «Заслуженный энергетик РФ», врученный Ларионову в 1995 году.

Самый необычный — ручной работы, сделанный сотрудниками ТЭЦ ЛКХВ в 1981 году. «Их было всего 15 штук, очень редкий экземпляр», — рассказал коллекционер.

Есть и значки, сделанные их необычных материалов — например, на кости и яшме.

Уникальная выставка значков Валерия Ларионова Анна Зайкова

«Значки — это история с искусством», — так говорит о них энергетик-коллекционер. В качестве создателя он тоже себя попробовал — нарисовал эскиз для одной партии к 40-летию Барнаульской горэлектросети. На нем изображена линия электропередачи и цвета трехфазной сети.

Чаще всего значки и медали Валерию Ларионову дарят. Некоторые он обменял или купил в фалеристических клубах. Цена за некоторые экспонаты достигала 8−10 тыс. рублей.

«В 90-е годы я был в Нью-Йоркской мэрии. Там энергосетями занимается комитет по строительству, они нас приняли. И тут они у меня увидели значок, посвященный 50-летию стахановского движения. Они предложили поменять его свой золотой значок», — рассказал Валерий Николаевич.

Пока что передвижная выставка находится в здании «Алтайкрайэнерго», затем она побывает на других энергопредприятиях города.

Уникальная выставка значков Валерия Ларионова Анна Зайкова