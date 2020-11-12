«На камнях можно увидеть, как волны бьются о скалы». Для чего барнаульский коллекционер Сергей Бергер создал свой музей и кружок юных геологов

Сегодняшний гость altapress.ru — человек уникальный, таких еще надо поискать. Сергей Иосифович Бергер — коллекционер, предприниматель, общественник и директор барнаульского музея «Мир камня». А еще он создал «Школу юных геологов» и помогает развиваться ремесленничеству на Алтае. Если бы таких людей в крае было больше, то, возможно, и Барнаул действительно претендовал бы на право называться культурной столицей Сибири.

В гостях у Сергея Бергера в его уникальном минералогическом музее "Мир Камня".

Но получилось так, что именно мы отправились в гости к Сергею Бергеру, в его неправильный, как он в штуку говорит, музей. И не заметили, как провели там несколько часов.

Дождь , книги и волшебная страна

Сергей Иосифович рос на Урале, в небольшом посёлке под Нижним Тагилом. Там зародился его интерес к камням.

«На Урале самые лучшие малахиты в мире, — воодушевляется Сергей Бергер. — Жил я в поселке, где кругом были шахты, карьеры, шла добыча железных, медных руд, золота, платины, серебра. И, конечно, эта обстановка не могла не повлиять на меня. На Урале после дождя на солнце блестят кристаллики горных хрусталей. Там такая „каша“, такой симбиоз различных минералов, что просто диву даешься. В одном месте можно найти изобилие самых различных горных пород».

В гостях у Сергея Бергера в его уникальном минералогическом музее «Мир Камня». ИД «Алтапресс», Анна Зайкова

Интерес к тайнам и красоте уральских камней стал началом жизненного пути, главным увлечением Сергея Бергера. Свое «каменное» образование он черпал из литературы.

«Я не читал „Войну и мир“, — признается Сергей Иосифович. — И порой, в ущерб школьной программе, читал геологическую литературу. Из монографии „Общая геология“ академика Обручева я узнал об Алтае. Обручев писал, что каждый уважающий себя учёный естественных наук обязан побывать на Колыванском озере. С тех пор озеро меня заинтересовало».

Благодаря книгам Сергей Бергер узнал о камнях Алтая. И поманило его на Алтай не только Колыванское озеро, но еще и знаменитая, находящаяся в Эрмитаже «Колыванская ваза», изготовленная из алтайской яшмы. Про нее будущий создатель музея прочитал в книге академика А.Е.Ферсмана «Рассказы о самоцветах».

«Ферсман упоминал, — говорит наш собеседник, — что в Эрмитаже есть „Царица ваз“, которая внесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая большая ваза в мире. Но зацепило меня то, что она была сделана умельцами из 11-метровой глыбы яшмы… Алтай меня удивил: в мире больше нет места, где были бы такие большие монолиты. Я захотел посетить эти интересные места».

Такая возможность появилась после окончания школы — Сергей Иосифович приехал учиться на Алтай. Но здесь его ожидания не совпали с реальностью. Приехав в регион, горный исследователь был крайне удивлен отсутствием гор, а также тем, что 65% территорий Алтайского края занимают только песок и глина.

В гостях у Сергея Бергера в его уникальном минералогическом музее «Мир Камня». ИД «Алтапресс», Анна Зайкова

В «горном городе» Барнауле гор совсем не было, ведь коренная порода здесь находится на глубине 300 метров.

Удивило Сергея Бергера и то, что в отличие от Урала, в Барнауле вообще мало кто интересовался геологией. Коллекционеру было обидно за алтайский камень, и со временем он решил восполнить этот пробел. Что для этого нужно? Организовать минералогический музей.

Народ должен это видеть

Зарождение небольшого, но интересного барнаульского музея «Мир камня» — это целая история. Появился он на белый свет не сразу. Сначала коллекция Сергея Бергера долгие годы формировалась на различных мероприятиях и выставках.

Одна из таких выставок проходила в администрации города. Тогдашний мэр города Владимир Баварин все внимательно поглядел и произнес: «Народ должен это видеть!».

В гостях у Сергея Бергера в его уникальном минералогическом музее «Мир Камня». ИД «Алтапресс», Анна Зайкова

После такого напутствия минералогическую экспозицию расположили в помещении библиотеки на проспекте Калинина. В то время там находился «Музей Город». Некоторое время «Мир камня» и «Музей Город» делили одно помещение, но длилось это соседство недолго.

Отдельное помещение для музея появилось у «Мира камня» уже при содействии экс-губернатора края Александра Карлина и депутата Госдумы Ивана Лоора. Именно Карлин настолько воодушевился коллекцией Бергера, что помог скромному музею переехать на улицу Ползунова — в здание, расположенном на территории бывшего сереброплавильного завода.

Как создавалась коллекция

Немногие барнаульцы знают, что этот уникальный музей находится здесь, неподалеку от краевой филармонии. Соседство музыки и камня весьма символично. Но об этом мы узнали чуть позже. А пока увидели, что в одном просторном зале на стеллажах разместилось более 2 тысяч экземпляров.

Как признается Сергей Иосифович, экспозиция постоянно растет, хотя экспонатов могло быть и больше, ведь коллекцию Бергера однажды… украли.

«Да, в 1987 году ее выкрали, — вспоминает он, — и я почти 11 лет ничего не собирал. В то время я работал на Алтайском моторном заводе. Когда на завод приехали американские партнеры, нужно было сделать им какой-нибудь подарок. Было предложено подарить красивое изделие, изготовленное на Колыванском камнерезном заводе. И так как я уже тогда хорошо разбирался в камнях, мне предложили этим заняться. Неожиданно в Колывани я нашёл красивую зелёную копейчатую яшму, и после этого начал собирать все заново. Я покупал, обменивался, мне что-то дарили. Вот так все восстанавливал».

За несколько лет Сергей Бергер смог собрать коллекцию заново. Он признается, что помог ему в этом знаменитый алтайский писатель и краевед Александр Михайлович Родионов, с которым Сергей Бергер объездил весь Рудный Алтай.

В гостях у Сергея Бергера в его уникальном минералогическом музее «Мир Камня». ИД «Алтапресс», Анна Зайкова

О каждом из своих камней предприниматель рассказывает с большим увлечением и фантазией. Он даже видит в экспонатах интересные образы и рисунки. То, чего мы сразу и не заметили бы. У каждого камня — своя судьба.

Трилобиты и илоеды

«На камнях можно увидеть, как волны бьются о скалы, — говорит Бергер. — Или корабль, или дымящийся костер, или приведение, или старинную фотографию в горах. А вот, например, смотрите, какой интересный камень — здесь рыбак и пучина морская. А вот утес, на который вышла сама Хозяйка медной горы…».

В гостях у Сергея Бергера в его уникальном минералогическом музее «Мир Камня». ИД «Алтапресс», Анна Зайкова

У Бергера в коллекции много ценных и уникальных экземпляров. Например, здесь есть природный жидкий металл — не такой, как Т-1000 в «Терминаторе 2», но тоже весьма интересный.

«Да, есть — с гордостью говорит Сергей Иосифович. — Это самородная ртуть, найденная на месторождении Акташ. Я не мечтал и не верил, что в музее будет такой уникальный образец».

Он каким-то удивительным образом видит во всех камнях что-то свое, поэтому какого-то одного конкретного творения природы в качестве «любимчика» выделить не может.

По мнению создателя музея, каждый человек среди сотен экспонатов найдет что-то свое. А кроме камней, в музее есть окаменевший зуб саблезубой селёдки, древний комар, алтайские трилобиты, илоеды, кораллы и даже копролиты — окаменевшие экскременты.

В гостях у Сергея Бергера в его уникальном минералогическом музее «Мир Камня». ИД «Алтапресс», Анна Зайкова

«У нас есть камень, который побрызгай водичкой — и он начнет выделять йод, — указывает Бергер на один из камней. — А вот есть кристалл. Он мало кого привлечет сначала, а ведь внутри него пустота, а в пустоте — жидкость, а в жидкости — пузырики, и они бегают. Или вот этот фантом — один кристалл внутри другого».

Если в этом музее быть любознательным и внимательным, то можно увидеть метеориты, вулканические «бомбы» — продукты, образовавшиеся от удара молнии. Или «телевизионный» камень (по-другому — улексит). Он уникален тем, что может пропускать изображение сквозь себя и транслировать его на своей поверхности.

В гостях у Сергея Бергера в его уникальном минералогическом музее «Мир Камня». ИД «Алтапресс», Анна Зайкова

Есть тут еще и кактусовые кристаллы, алтайские малахиты и, например, розовая соль с Бурлинского озера.

«Малиновая вода — это сказка, — с какой-то радостью рассказывает Бергер. — Там озеро одно соленое, а другое — пресное. Сидит рыбак, ловит рыбу и кладет ее из пресного в соленое, чтобы не испортилась. В воду не зайдешь босиком — кристаллы. Но когда налетает ветер, то соль растворяется, и нога утопает в соли».

Как у Вилле язык прилип

Люди, которые побывали в этом музее, обращают внимание на витрину с изделиями из камня. При музее работает камнерезная мастерская, в которой трудятся два алтайских народных мастера, два Александра — Ковацкий и Тетенов. Их работы известны далеко за пределами Алтайского края, мастерством алтайских камнерезов восхищались на выставках в Германии и Франции.

В гостях у Сергея Бергера в его уникальном минералогическом музее «Мир Камня». ИД «Алтапресс», Анна Зайкова

Народная слава про «Мир камня» постепенно распространялась и его стали посещали и именитые гости. Среди них — финский актёр Вилле Хаапасало, известный по фильму «Особенности национальной охоты».

«Да, он приходил сюда снимать музей, — говорит Бергер. — Зашел, встал и говорит: „Ну, расскажи“. И попросил поведать про бирюзу, показав мне камень. Но это была не бирюза, а хризоколла. Он спросил, чем они отличаются, и я ответил, что упрощенно — если язык прилип, значит это хризоколла. Он задумался. Тогда я взял камень и предложил его лизнуть. Он постоял и говорит: „Не, сначала ты“. А я-то знаю, что есть хризоколла окремненная — демидовит. Там к одной части камня язык прилипает, а к другой — нет. Где окремнённая часть, там не прилипает. Ну и я лизнул, перевернул и дал ему. У него язык прилип. До других камней не дошло. Хризаколлу я ему подарил».

В гостях у Сергея Бергера в его уникальном минералогическом музее «Мир Камня». ИД «Алтапресс», Анна Зайкова

Камни в музее можно брать в руки и это еще одна его удивительная черта.

«Особенность нашего музея в том, — объясняет Бергер, — что он какой-то неправильный. Минералогические музеи организуются по принципу химических соединений: сульфиды, сульфаты, карбонат… Но дети химию изучают с 8 класса, поэтому мы назвали витрины по тематической принадлежности: руды, палеонтология и другие».

Кроме того, посетители музея могут ещё и сами искать камни. Для них «Мир камня» проводит познавательные экскурсии по туристическим маршрутам Алтайского края.

В поездке туристы играют, слушают лекции и, конечно, сами собирают камни. Все, что нашли, оставляют себе — так у многих начинается формирование собственной коллекции.

В гостях у Сергея Бергера в его уникальном минералогическом музее «Мир Камня». ИД «Алтапресс», Анна Зайкова

Во многом такая практика введена для того, чтобы пробудить интерес людей к камням. Каждый может потрогать творения природы и буквально ощутить их очарование кончиками пальцев.

А для детей, которые сильно увлекаются увиденным, Бергер организовал при музее клуб «Юный геолог».

Увидел , удивился , заинтересовался , увлекся

Однажды на базе музея Сергей Иосифович решил основать бесплатный кружок, в котором дети занимались бы геологией.

Сам Бергер называет себя любителем, геологического образования у него нет. Поэтому для работы с детьми коллекционер пригласил профессионального геолога Владимира Леднева. Он ведет занятия со старшей группой, ездит с ребятами на месторождения, помогает им участвовать в конференциях и других геологических мероприятиях. Работа музея с детьми усилилась с приходом еще одного педагога с двадцатилетним стажем — Елены Кошкаровой.

В гостях у Сергея Бергера в его уникальном минералогическом музее «Мир Камня». ИД «Алтапресс», Анна Зайкова

Занятия в геологическом кружке серьезные. Многие дети, по словам Бергера, занимают призовые места в различных конкурсах. Например, 1 ноября, команда кружка под названием «Алтайские сороки» с большим отрывом победила на международном чемпионате по решению геологического кейса «CASE-ЮГЕО 2020». А ведь ребята должны были придумать и обосновать свой метод по защите человечества, спасению разнообразия животного мира и сохранению цивилизации при начавшейся инверсии (смене) полюсов Земли.

Кроме того, ученики клуба выступают на научных конференциях без бумажек и на «Музейной ночи» сами рассказывают посетителям о камнях.

«Нужно, — говорит Сергей Бергер, — чтобы они не стеснялись выступать, рассуждать, своими словами излагали суть вопроса. На начальной стадии, для детей 5−6 лет, наука не самое главное — главное активно участвовать в обсуждениях, накапливать знания, не терять интерес к ним».

Цель создания клуба — увлечь детей профессией геолога. «Это такие четыре ступени, — объясняет он, — увидел, удивился, заинтересовался, увлекся. Так происходит вхождение в профессию».

В гостях у Сергея Бергера в его уникальном минералогическом музее «Мир Камня». ИД «Алтапресс», Анна Зайкова

Когда дети перестают стесняться, то чаще берут на себя ответственность. Искреннее желание Бергера — чтобы дети не только помогали, но и сами управляли музеем. Например, в кружке есть свой командир.

«Моя главная задача — чтобы все делали дети. Например, у нас появился командир. У меня был выбор из нескольких ребят. И я задал одному из них вопрос: «В чем ты видишь свое счастье? «. Он ответил: «Когда счастлива моя мама». Всё, мне этого хватило. Я понял, что он будет о других заботиться».

На конкурсе Чайковского

С детьми Бергер разговаривает, как со взрослыми. Зачастую вместе приходится решать очень сложные жизненные проблемы.

В гостях у Сергея Бергера в его уникальном минералогическом музее «Мир Камня». ИД «Алтапресс», Анна Зайкова

«Им нужно объяснять, что самое дорогое, что у них есть, — это время, — говорит коллекционер. — Вдруг у детей есть цель, к которой они идут, а я их только отвлекаю своими камнями? Например, был у меня такой случай. Девочка Вероника занималась у меня в кружке. Но она ходила ещё и в музыкальную школу по классу скрипка. Я понимаю, что музыка — это большой труд. Совмещать два таких увлечения очень сложно. И я спросил: «Может быть, тебе кружок не нужен?». А она говорит: «Я всё успеваю». Тогда я подумал, как ей все это совместить. И спросил: «Можешь ты камень сыграть на скрипке?». Она удивилась: «Как это так — сыграть камень? «. Я сказал: «Ну ты же эмоции можешь сыграть? А от камней бывают разные эмоции». Она подумала над этим, и впоследствии научилась выражать камни через музыку.

Два хобби удалось совместить. Однако по мнению Сергея Бергера, главное, чтобы в дальнейшем работа детей совпала с увлечением.

В гостях у Сергея Бергера в его уникальном минералогическом музее «Мир Камня». ИД «Алтапресс», Анна Зайкова

«Для того, чтобы человек был счастлив, должно быть два условия, — говорит он, — это крепкая семья и то, чтобы работа совпадала с увлечением. Задача родителей это увлечение найти. Поэтому в крае и Барнауле должно быть больше музеев. Самых ярких, разных и интересных. А у к нас увлекаются одним, учатся на других, а работают третьими. Это страшная вещь, экономически невыгодная для страны».

Кажется мы поняли, что Сергей Бергер хочет пробудить у каждого ребенка интерес к природе и собирательству, переходящему в коллекционирование. Поэтому часто дарит камни из своей коллекции ребятам. Иногда эти подарки приносят юным геологам удачу.

«Всё та же Вероника, — рассказывает Сергей Бергер, — поехала на музыкальный конкурс «Щелкунчик» в Москву и была там самой юной участницей. Она попросила у меня в дорогу камень, гранат. Я сказал ей, что не камень помогает, а талант и труд. Она спросила: «Ну что вам, жалко? «. Не жалко, я ей дал гранат. И она уехала, сказала: «Смотрите меня на телеканале «Культура»». Я и смотрел. Первый этап она прошла, второй прошла, а на третьем сорвалась. Оказалось, что на первых двух этапах у неё был с собой камень, а на третьем платье поменяли, и камня не оказалось».

В музее юные геологи участвуют во всех проектах, разрабатывают познавательные игры, формируют экспозиции, снимают с родителями видео на свой ютуб-канал «Геознайки».

«В частном музее не должно быть официоза, навязывания, — говорит предприниматель. — Здесь должно быть интересное общение».

То ли еще будет

Пандемия сильно ударила по планам музея. В этом году туров не было, и вывезти на экскурсию удалось только детей из кружка. «Клуб юных геологов» тоже потерял много времени. Некоторые дети, перестав посещать занятия, оставили кружок. «Если ребёнок долго не посещает кружок, — говорит Сергей Бергер, — у него пропадает интерес, он начнет другим заниматься».

В гостях у Сергея Бергера в его уникальном минералогическом музее «Мир Камня». ИД «Алтапресс», Анна Зайкова

Однако планы развития своего детища у Сергея Бергера есть. И они такие же захватывающие, как и сам Сергей Иосифович. Он хочет открыть в Барнауле еще два объекта.

«То, что есть в музее, говорит Бергер, — это только третья часть моей коллекции. На Сереброплавильном заводе я хочу сделать выставку руды, как на Урале. Собственники и архитектор Александр Деринг поддержали идею выставки под открытым небом. Под Нижним Тагилом есть тоже бывшие демидовские заводы, и там на постаментах стоят глыбы руд. На сереброплавильный я уже завез большие экспонаты. На аллее у нас тоже предполагается выставка под открытым небом».

В гостях у Сергея Бергера в его уникальном минералогическом музее «Мир Камня». ИД «Алтапресс», Анна Зайкова

Второй проект Бергера — познавательный центр (игротека, лекторий) где бы выступали геологи и другие ученые. К сожалению, во многих школах, говорит Бергер, краеведение или барнауловедение не преподают.

«Спрашиваешь у детей: «Кто был за границей? «, — с сожалением говорит предприниматель. — В ответ — лес рук. «А кто был на Колывани? «. Одна-две руки».

Мы покидаем «Мир камня» и желаем Сергею Иосифовичу осуществить все задуманное. Мы тоже заразились его идеями. Волшебной энергией камней.

Антон Дегтярев.