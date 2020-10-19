Алтайский музей пополнился коллекцией тарелок и ваз всемирно известного барнаульца

Всего коллекция музея пополнилась 38 авторскими изделиями: напольными вазами, декоративными композициями, тарелками и блюдами, которые посвящены любимым темам художника — Алтаю и Санкт-Петербургу.

«С огромной любовью многие годы художник работал над большой серией декоративных блюд из фаянса „Телецкое озеро“ и „Алтай. По пути Рериха“. Эти работы, тонко передающие величие гор, прозрачность и чистоту Телецкого озера, тихую жизнь селений, воспевают неповторимую красоту Алтая и являются гордостью нашего собрания», — сообщается на сайте музея.

Многие работы были ранее показаны на престижных мировых выставках.

Что известно о художнике

Владимир Гориславцев родился в Барнауле в 1939 году. В 1956—1957 годах он посещал Народную изостудию при клубе завода «Трансмаш», затем учился в художественном училище в Алма-Ате и Пензенском художественном училище.

В 1970 году окончил факультет керамики и стекла Ленинградского высшего художественно-промышленного училища им. Мухиной. С 1969 года он постоянный участник международных, всесоюзных и всероссийских выставок керамики, конкурсов и симпозиумов.

Произведения Гориславцева хранятся во многих крупных музеях России и мира: Международном музее керамики (Фаэнца, Италия), Международном музее керамики (Валлорис, Франция), а также в США (Сан-Франциско, Балтимор, Лос-Анжелес и др.), Швейцарии, Венгрии.

Керамику барнаульского художника также можно увидеть в Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства (Москва) и других музеях Москвы, Сергиева Посада, Иркутска, Томска, Тюмени, Новосибирска, Пензы.