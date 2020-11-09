Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 ноября 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

В Алтайском крае появится детский музей космонавтики

В Алтайском крае решили сделать детский музей космонавтики. Он появится на базе мемориального музея Германа Титова. Для этого в собственность края передали свободное здание кафе.

Вселенная. Космос.
Вселенная. Космос.
СС0

Кафе «У озера» в селе Полковниково передал в краевую собственность Алтайский торгово-производственный комплекс. Глава региона Виктор Томенко распорядился отдать помещение музею. Этим займется министерство культуры Алтайского края.

Там уверяют, что появление еще одного объекта даст дополнительные возможности для организации интересных программ, особенно для детской аудитории.

В детском музее будут работать творческие лаборатории, астрономический класс, кинозал, мобильный планетарий и кафе.

«Работы по адаптации здания планируют выполнить в течение 2021 года», — сообщили в минкультуры края.

Ранее в алтайском музее Калашникова установили лазерный тир.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость