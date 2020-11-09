В Алтайском крае появится детский музей космонавтики

В Алтайском крае решили сделать детский музей космонавтики. Он появится на базе мемориального музея Германа Титова. Для этого в собственность края передали свободное здание кафе.

Кафе «У озера» в селе Полковниково передал в краевую собственность Алтайский торгово-производственный комплекс. Глава региона Виктор Томенко распорядился отдать помещение музею. Этим займется министерство культуры Алтайского края.

Там уверяют, что появление еще одного объекта даст дополнительные возможности для организации интересных программ, особенно для детской аудитории.

В детском музее будут работать творческие лаборатории, астрономический класс, кинозал, мобильный планетарий и кафе.

«Работы по адаптации здания планируют выполнить в течение 2021 года», — сообщили в минкультуры края.

Ранее в алтайском музее Калашникова установили лазерный тир.