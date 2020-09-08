В алтайском музее Калашникова установили лазерный тир

8 сентября в мемориальном музее Михаила Калашникова в селе Курья открыли интерактивный выставочный комплекс. Там появился лазерный тир.

В тире можно пострелять из массогабаритных макетов автомата Калашникова и пистолета ТТ, сообщает министерство культуры.

Также в отдельном павильоне впервые представлены мемориальные вещи выдающегося оружейника, рассказывающие о хобби и повседневной жизни, реконструкция рабочего уголка его мастерской.

Примечательно, что здесь можно увидеть не только столярные, но и садовые инструменты и сапоги-бродни, в которых Калашников ходил на рыбалку.

Еще в павильоне стоит музеефицированный автомобиль, который Калашников завещал музею.