Дворянское гнездовье: в Барнауле появилась новая экскурсионная тропа, которую мало кто заметит

22 сентября в музее ГМИЛИКА открыли экскурсионно-интерактивную (она же историко-экологическая) тропу с помпезным названием «Дворянская усадьба: культурное пространство и природная среда». «Афиша» узнала, что же на самом деле скрывается за ним и для кого действительно предназначен этот маршрут.

Что за тропа

Если исходить из официальных представлений, то экскурсионно-интерактивная тропа — это линейный пешеходный маршрут, развернутый на 0,74 га усадьбы музея и на котором «периодически появляются белки».

На нем — 14 площадок, на которых расположены «природные объекты, памятники культуры и истории».

Любой желающий может пройтись по тропе вместе с экскурсоводом или самостоятельно — на протяжении всей дороги установлены карты и информационные стенды.

Открытие экскурсионной тропы в ГМИЛИКА Анна Зайкова

На усадьбе провели флористическую и фаунистическую инвентаризацию. Специально для этого в Барнаул приезжали сотрудники Тигирекского заповедника.

«В маршрут вошли более 80 видов деревьев и кустарников, несколько десятков насекомых и птиц», — сообщает мэрия Барнаула. Считаем важным уточнить, что представители фауны — нарисованные.

Факт На создание экскурсионной тропы потратили 154 тысячи рублей. Это средства гранта губернатора Алтайского края в сфере экологического воспитания, образования и просвещения, полученные от министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Идея проекта — «пропаганда экологических знаний в совокупности с элементами гуманитарного краеведения и погружение в среду русской культуры на примере старинной дворянской усадьбы городского типа, в котором расположен музей».

Открытие экскурсионной тропы в ГМИЛИКА Анна Зайкова

Попытаемся разобраться, что стоит за этим длинным предложением.

Дворяне были , да вышли

Что представляется вам, когда вы слышите словосочетание «дворянская усадьба»? Званные ужины, музыкальные вечера, роскошные балы, маскарады, дуэли…

Можете забыть: ничего из вышеперечисленного на исторической тропе вы не встретите.

Разве что прочтете сжатую биографию первых владельцев особняка — семьи Оларовских. Отец Эпиктет Павлович был золотопромышленником, а его сын Александр — выдающимся российским дипломатом.

Открытие экскурсионной тропы в ГМИЛИКА Анна Зайкова

Но поскольку это лишь одна скромная точка из всего экскурсионного маршрута, то словосочетание «дворянская усадьба» из названия тропы можно смело вычеркивать.

Хотя на видеопрезентации проекта собравшимся показали счастливые сцены из дворянской жизни. Точнее, винегрет кадров из таких исторических фильмов, как «Барышня-крестьянка» и «Мой ласковый и нежный зверь».

С показа презентации в Белом зале музея началось знакомство экскурсией. Отсюда же ее предлагают начинать и посетителям.

Заметим, что это не самое удобное начало, особенно для зимнего времени — стоит ли раздеваться, приводить себя в порядок, подниматься на второй этаж, чтобы ровно через пять минут снова спускаться и одеваться?

Открытие экскурсионной тропы в ГМИЛИКА Анна Зайкова

Домик с окнами в сад

Разберемся с двумя следующими понятиями из названия тропы: «культурной пространство и природная среда».

С последним словосочетанием понятно все. Территория усадьбы действительно хорошо ухожена, зеленая, в тени деревьев по дорожке приятно прогуливаться. На некоторых из них повесили кормушки — зимой здесь можно будет подкармливать птиц (что тоже входило в грант и в план экскурсии).

Еще здесь есть установили деревянную коновязь. Лошади на территории усадьбы, правда, не водятся, но «дворяне лошадей имели». Держали ли коней Оларовские — тоже достоверно не известно.

Открытие экскурсионной тропы в ГМИЛИКА Анна Зайкова

В садике можно увидеть, как выглядит магнолия падуболистная, курильский чай, японская таволга, зубровка душистая и другие интересные растения и почитать об их происхождении и свойствах. Зимой, правда, здесь будут торчать только таблички и голые пруты.

Березу, которую легко можно признать в любое время года, тоже зачем-то подписали. Вероятно, потому что она не простая, а бородавчатая.

У березы экскурсовод на модной переносной колонке включила песню «Люли-люли, стояла!». «Эх, так и хочется пуститься в пляс!», — раззадорилась гид. Собравшиеся утвердительно покачали головой, но в пляс почему-то не пустились.

Открытие экскурсионной тропы в ГМИЛИКА Анна Зайкова

На точках с фауной установили крутящиеся кубы (их можно самостоятельно покрутить руками, поэтому экскурсия «интерактивная»). На них можно рассмотреть птиц и насекомых, которых при случае можно встретить на усадьбе. Впрочем, как и за ее пределами.

Если с природой все более-менее понятно, то вот ее связь с культурным наследием довольно призрачная. Например, розы здесь посадили, потому что «такая традиция есть в Ясной поляне, в которой жил Лев Толстой, а музей находится на улице, названной в его честь».

Еще на тропе стоит стенд с биографиями писателей, родившихся на Алтае, но почему их необходимо разглядывать именно на улице — тоже не объясняется. Как и тот факт, для чего литературному музею вообще понадобился список жучков, которые случайно забредают на его территорию.

Открытие экскурсионной тропы в ГМИЛИКА Анна Зайкова

Для кого тропа

Представители ГМИЛИКА рассказали, что на тропе уже побывали школьники, а учителя «высоко оценили содержание экскурсии».

Собственно, для учащихся первых классов это действительно может быть познавательно. Особенно, если экскурсией заменят урок по окружающему миру. А вот детям постарше и взрослым этот путь придется преодолевать вместе с зевотой.

Открытие экскурсионной тропы в ГМИЛИКА Анна Зайкова

Главное, чтобы посетители не обманывали свои ожидания и понимали, что они получат дорогу не под названием «Дворянская усадьба: культурное пространство и природная среда», а «Разнообразие растений в саду музея ГМИЛИКА».

Хотя, возможно, кого-то устроит и первоначальное название. Не зря же писал один известный дворянин: «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я и сам обманываться рад».