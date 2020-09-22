Первая модельная библиотека, созданная в рамках нацпроекта «Культура», открылась в столице Алтайского края

19 сентября, в день празднования 290-летия Барнаула, в поселке Южный состоялось торжественное открытие после масштабной модернизации библиотеки № 10 имени Александра Пушкина.

Данное учреждение вошло в число победителей национального проекта «Культура». На реализацию концепции библиотеки нового поколения из федерального бюджета было выделено 5 млн. рублей.

В церемонии открытия обновленной библиотеки приняли участие министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, представители ЦБС города, сотрудники и читатели библиотеки, жители поселка Южный.

После официальной церемонии открытия наступил долгожданный момент: экскурсия по обновленной библиотеке. Первым пунктом назначения стал читальный зал, который после модернизации разделен на три пространства: конференц-зал с зоной отдыха, компьютерную зону и Пушкинскую гостиную.

Читальный зал Фото предоставлены пресс-службой Минкультуры Алтайского края Читальный зал Фото предоставлены пресс-службой Минкультуры Алтайского края Читальный зал Фото предоставлены пресс-службой Минкультуры Алтайского края Читальный зал Фото предоставлены пресс-службой Минкультуры Алтайского края Пушкинская гостиная Фото предоставлены пресс-службой Минкультуры Алтайского края

В комфортной зоне читального зала благодаря новому медиаоборудованию, гости смогли увидеть поздравление заместителя Министра культуры РФ Ольги Яриловой. В видеопоздравлении замминистра отметила, что для Алтайского края — это первый год реализация нацпроекта «Культура» в части создания модельных библиотек.

Министр культуры Безрукова Е. с заведующей библиотекой Соболевой Н. Фото предоставлены пресс-службой Минкультуры Алтайского края

Ольга Ярилова,

заместитель Министра культуры РФ:

Радостно, что в одном из красивейших и уникальнейших мест нашей страны появятся новые современные культурные центры. Ведь модельные библиотеки сегодня это не просто учреждения культуры, это современные пространства, образовательные и интеллектуальные центры, это новый шаг в развитии всего библиотечного дела.

Ольга Ярилова поблагодарила всех, кто в этот непростой год работал над реализацией нацпроекта, и сделал все возможное, чтобы модельная библиотека открылась в срок.

В числе приобретенных новинок для этой зоны библиотеки стали не только современные компьютеры, но и стационарный электронный видеоувеличитель для слабовидящих пользователей библиотеки. Видеоувеличитель позволяет увеличивать изображение от 2 до 70 крат. В Пушкинской гостиной читателей встречал сам Александр Сергеевич. Роль Пушкина убедительно сыграл артист Алтайского музыкального театра Михаил Лямин. Кстати, Пушкинскую гостиную справедливо называют «сердцем библиотеки. Гостиная работает уже 46 лет, здесь проводятся поэтические вечера, встречи с писателями и музыкантами.

Пушкинская гостиная Фото предоставлены пресс-службой Минкультуры

В левом крыле библиотеки экскурсия продолжилась по детскому отделению и информационно — досуговой зоне абонементного обслуживания. При этом в детское отделение оборудован отдельный вход, тамбур и холл. Детский зал оформлен яркими стеллажами с книгами, предусмотрены места для занятий и выполнения домашних заданий, игровая зона. Особый восторг у маленьких читателей вызвал интерактивный пол, который представляет собой реальную напольную проекцию, мгновенно реагирующую на движение. Попав в зону интерактивной проекции, дети своими движениями смогут «оживить» изображение, фотографии, развлекательные видеоматериалы, которые будут отображаться на полу.

Интерактивная комната Фото предоставлены пресс-службой Минкультуры Алтайского края

И конечно, никого из читателей не оставили равнодушными новые книги. Для комплектования библиотеки приобретена новая литература на сумму более 2 млн. рублей, книжный фонд увеличился на 7 тысяч экземпляров.