«Нужна постоянная «движуха»: новый директор музея Шукшина о том, что она хотела бы поломать и возродить

В начале августа у музея-заповедника Шукшина в Сростках появился новый директор — Марина Торопчина. Руководителя впервые выбрали на конкурсной основе. Altapress.ru Торопчина рассказала, что ей удалось сделать за первые полтора месяца работы, в чем феномен Шукшина, зачем здесь нужны документальный театр и живые экспонаты.

Зарастающие места

— Марина Александровна , как вы узнали о конкурсе на должность директора?

— Информацию о нем мне отправил сын, он сейчас учится в Томске. Увидел объявление «ВКонтакте» у министра культуры Елены Безруковой, прислал ссылку мне.

Я очень долго сомневалась. На тот момент я работала в школе, была руководителем школьного музея Василия Шукшина, отдала учебному заведению 14 лет. Расставаться с наработанным было сложно.

Но, подумав, подошла к главному хранителю Светлане Лабутиной и спросила, поддержат ли сотрудники мою кандидатуру. Я же до школы шесть лет работала в музее, была заведующей отдела экскурсионной и просветительской деятельности.

Экскурсия по музею Шукшина с новым директором Мариной Торопчиной Ирина Пергаева

Коллектив был не против. Это стало решающим моментом в подаче заявки.

— Для конкурса надо было еще подготовить программу развития.

— Да, это несколько пугало. Биографию Шукшина я знаю, а вот с законодательной базой была знакома поверхностно. Пришлось вспоминать и музееведение. Хорошо, что был опыт написания концепций для школьного музея.

Чтобы заполнить пробел, поступила на курсы по профессиональной переподготовке. Подумала: пройду — не пройду, а знания всегда пригодятся. Это придало мне дополнительной уверенности.

Концепцию развития мне помогли написать сотрудники музея — они рассказали о проблемах, о которых я не знала.

В работе также вдохновлялась опытом других российских музеев — особенно меня вдохновил Государственный литературный и заповедник Шолохова.

— Какое развитие необходимо музею?

— У нас есть гора Пикет, Поповский остров. Эти объекты являются ландшафтными зонами культурных памятников, но не узаконены до конца. Мы не можем в необходимом объеме проводить положенные охранные мероприятия, использовать эти зоны для расширения сферы туристических услуг, а могли бы.

Экскурсия по музею Шукшина с новым директором Мариной Торопчиной Ирина Пергаева

Так музей уже потерял одну достопримечательность — место у Катуни, где любил бывать Шукшин. Собственники просто забетонировали берег.

Зарастает Поповский остров — памятное место не только для Василия Макаровича. Это был центр села — напротив находилась церковь, был мостик через протоку Катуни. Здесь проходили все сельские праздники.

Если бы остров был в нашей собственности, мы могли бы облагородить его. Уверена, сюда с удовольствием приходили бы не только посетители, но и жители села.

На Пикете много археологических памятников. Можно было бы организовать расширенные экскурсионные маршруты. Они у нас есть, но мало пользуются спросом.

Есть зоны ограниченной застройки, на которые у нас тоже нет никаких прав. Дом Натальи Зиновьевой (младшей сестры Шукшина. — Прим. ред.) новые хозяева обшили сайдингом, убрали памятную вывеску. И мы ничего пока с этим не можем сделать.

Поэтому эти юридические вопросы нужно решать как можно скорее.

— Это первое лето без Шукшинских дней. Да, многие ждали этого события, заранее планировали свои отпуска. Думали, что, возможно, перенесут фестиваль на сентябрь. Но на самом деле с коронавирусом и без фестиваля хватало головной боли. Опять же у населения сохраняются опасения по поводу распространения вируса из-за массовых мероприятий.

Учиться и еще раз учиться

— Как прошли первые полтора месяца в новой должности?

— Надо отдать должное пандемии: она дала возможность спокойно ознакомиться с документами, вникнуть в рабочие вопросы.

Много времени сейчас посвящаю сотрудникам. Сразу провела анкетирование, узнала, что им нравится и не нравится в работе. Выяснила, что многие хотят освоить компьютер — скоро будем приглашать человека, который займется их обучением.

Экскурсия по музею Шукшина с новым директором Мариной Торопчиной Ирина Пергаева

Также позовем выпускников режиссерского факультета АГИК, чтобы они смогли преподать режиссерские основы — это пригодится для разработки сценариев праздников, мероприятий.

Цифра 33 штатных и 2 внештатных сотрудника работают сейчас в музее.

— Насколько изменилась ваша жизнь?

— Кардинально. В школе я была в команде, у меня был директор, а здесь совсем по-другому. Тут сама ответственна за каждого сотрудника, мероприятия, проекты.

Особенно пугают финансовые вопросы — боюсь вовремя чего-то не сделать. Впереди главное испытание — квартальный отчет.

Но отмечу, что в минкульте меня тепло встретили, обещали во всем помогать.

— Как в школе отнеслись к вашему уходу?

— Расстроились, конечно, особенно директор. Но они все меня знают, понимают, что я всю жизнь с Шукшиным, он моя «болезнь». Поэтому считают, что я на своем месте.

— Как проходит обычный день директора музея Шукшина?

— В восемь утра начинаю обход территории музея, беседую с дворниками, потом встречаюсь с техническим персоналом. Проверяю почту и начинаю работу с сотрудниками.

Экскурсия по музею Шукшина с новым директором Мариной Торопчиной Ирина Пергаева

В понедельник обычно встречаюсь с заведующими отделов, интересуюсь, что удалось сделать из запланированного. Сейчас стараюсь вникнуть во все процессы. Потом буду немного отходить от этого, не мешать коллективу работать.

В поисках коровы и кота

— Пандемия не сказалась на потоке посетителей?

— Мы как раз недавно сдавали отчет по посетителям в край, и нам из министерства перезванивали: «А вы ничего не перепутали? Что-то слишком много!»

С конца июня, когда открылись музеи, нас посетили 8 тыс. человек. Если считать с января 2020 года — 12 тыс. человек.

Много людей едут из Новосибирска, Кемерова, Сургута, Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга. Они заранее планируют такое путешествие.

Экскурсия по музею Шукшина с новым директором Мариной Торопчиной Ирина Пергаева

Особенно посетителям нравится дом детства, где вырос Шукшин. Там воссоздан быт 40−50-х годов XX века, есть банька по-черному, русская печь. Детям интересно послушать, каким Василий Макарович был сорванцом в школе.

А после рассказов научных сотрудников требуют показать им кота Василия и корову Райку. Так что есть повод задуматься над приобретением «живых» экспонатов.

Не могу не отметить, что люди из других регионов приезжают чаще, и они знают о Шукшине больше, чем наши, алтайские. Особенно молодое поколение.

— Должность директора музея Шукшина обязывает общаться не только с приезжими звездами, но и с родственниками Василия Макаровича. На связь с ними я еще не выходила. Надеюсь, найдется повод познакомиться. Конечно, немного страшно. Но, думаю, все будет хорошо.

— Как вы думаете , с чем это связано?

— Возможно, это связано с тем, что его произведений нет в школьной программе. Только во внеклассном чтении.

Шукшина достаточно сложно правильно преподнести, он же писал о другой эпохе. Не каждый учитель возьмется за него без методической литературы, которой очень мало.

Я думаю, нам надо самостоятельно воспитывать своих посетителей. Чтобы они потом рассказывали о Шукшине детям, внукам.

— Каким бы вы хотели видеть музей в будущем?

— Моя главная мечта — сделать из нашего села музей под открытым небом.

Экскурсия по музею Шукшина с новым директором Мариной Торопчиной Ирина Пергаева

Каждый дом здесь несет свою историю, связанную с Шукшиным. Та же гора Пикет, тот же Поповский остров, куда Василий Макарович сбегал мальчишкой. Потом его мать, Марья Сергеевна, ходила на берег Катуни, звала его, а он ей только свистом откликался.

В селе сохранены дома его родственников и друзей — прототипов героев рассказов. Было бы здорово, если бы у нас появились гостевые дома с бытом прошедшей эпохи. Чтобы туристы не просто слышали и видели, но и ощущали, пробовали шукшинскую среду, в которой он вырос.

— А какие есть планы на ближайшие годы?

— Наладить проектную работу с сотрудниками, когда экспозиции создаются не одним человеком, а творческой группой.

Нужна постоянная «движуха», чтобы это привлекало молодых посетителей. Одна из экспозиций не менялась с 2012 года — а мне бы хотелось, чтобы люди каждый раз приезжали сюда, чтобы увидеть что-то новое.

Музейные сотрудники привыкли работать в спокойном, лекционном режиме. Я хочу немного поломать эту систему, чтобы они под другим углом взглянули на свой труд.

Есть совсем сумасшедшая идея — создать документальный театр. Брать документы из фондов музея, архива — и на их основе писать пьесы. Конечно, хотелось бы, чтобы их воплощали на сцене профессиональные актеры или артисты образцовых театров.

Экскурсия по музею Шукшина с новым директором Мариной Торопчиной Ирина Пергаева

Таким образом можно, например, рассказать об отце Шукшина, Макаре Леонтьевиче. Его судьба очень трагична (был расстрелян как враг народа в 1933 году, реабилитирован в 1956-м. — Прим. ред.) и будет близка и интересна многим из нас. Ведь репрессии 30-х годов затронули почти каждую российскую семью.

Феномен Шукшина

— Вы помните свое первое знакомство с Шукшиным?

— Я тогда училась в 4-м классе, была совсем маленькой девчонкой. Ко мне подошла Надежда Ядыкина — легендарный человек, создатель первого школьного музея Шукшина, — и предложила провести экскурсию. Дала выучить четыре листа текста.

Экскурсия по музею Шукшина с новым директором Мариной Торопчиной Ирина Пергаева

В музей приезжали большие дяди с научными степенями, литераторы, корреспонденты, большие потоки школьников, студентов. И я, маленькая девочка, рассказывала им о Шукшине.

Так до 10-го класса я ежедневно «жила» с Шукшиным. Надежда Алексеевна много рассказывала о нем, его детстве, как он любил маму, какие письма ей писал — и это все как в кровь мою впиталось.

— Какое ваше самое любимое произведение?

— «В воскресенье мать-старушка…», «Горе», «Солнце, старик и девушка». Мне нравится, где они пишет о пожилых людях, об их судьбе.

Но полностью для меня Шукшин раскрылся в публицистике в книге «Вопросы самому себе». Порой перечитываешь его статьи и поражаешься мудрости. На многие современные вопросы там можно найти ответы.

Экскурсия по музею Шукшина с новым директором Мариной Торопчиной Ирина Пергаева

Например, в 60-е годы Василий Макарович писал, что не надо только учить, нужно помогать исследовать жизнь. Сегодня эта же установка легла в основу ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт. — Прим. ред.).

Если говорить о фильмах — то «Калина красная». В нем в том числе раскрывается волнующая тема заботы о стариках.

Из актерских работ — «Они сражались за Родину». Когда знаешь, что это его последняя роль, что в фильме спиной стоит не Шукшин, голос не его — это особенно пробирает.

— А его «чудики» есть в селе? Кто для вас такие люди?

— Наверное, есть. Чудик для меня прежде всего неординарный человек, который отличается своим пониманием мира. Который из колеса велосипеда может сделать вечный двигатель.

Экскурсия по музею Шукшина с новым директором Мариной Торопчиной Ирина Пергаева

Не зря же труппа Театра наций приезжала сюда перед постановкой спектакля. Фотограф месяц жила здесь, снимала местных жителей. Евгений Миронов успел пообщаться с другом Василия Макаровича.

Но некоторые наши бабушки спектакль не приняли. Они сказали прямо: «Это не про нас». Особенно не понравился им рассказ про женщину-врача, которая изменила своему мужу.

Зато частушки в спектакле наши, сростинские.

— В чем феномен Шукшина? Почему народ его так любит?

— Он говорил о сложном очень просто. Мастер во ВГИКе Михаил Ромм сравнивал его с однокурсником Андреем Тарковским и говорил, что тот, наоборот, говорит сложно о простом.

Экскурсия по музею Шукшина с новым директором Мариной Торопчиной Ирина Пергаева

Шукшин пытался показать жизнь без прикрас, рассказывать правду о людях. Не все это понимали, но феномен — именно в этом.

Что известно о новом директоре

Марина Торопчина окончила Бийский государственный педагогический институт. С 2005 по 2010 год работала в мемориальном музее-заповеднике Василия Шукшина.

Затем она была заместителем директора по воспитательной работе Сростинской школы,. До нового назначения работала учителем и заведующей школьным музеем.

Также она делала ряд проектов, популяризирующих творчество алтайского писателя, актера и режиссера.