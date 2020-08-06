Стало известно, кто стал новым директором музея Шукшина на Алтае

Нового директора впервые выбирали на конкурсной основе.

Марина Торопчина окончила Бийский государственный педагогический институт. С 2005 по 2010 годы работала в мемориальном музее-заповеднике Василия Шукшина.

Затем она была заместителем директора по учебно-воспитательной работе Сростинской школы. До нового назначения была учителем и заведующей школьным музеем.

Также она делала ряд проектов, популяризирующих творчество алтайского писателя, актера и режиссера.

«Опыт работы в музее, глубокое знание творчества, жизненного пути Василия Шукшина, дополнительный опыт, приобретенный в сфере образования, личностные качества, — вот основные факторы, которые стали решающими при выборе нового руководителя», — отметила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Напомним, что предыдущий директор музея Лидия Чуднова в декабре 2019 году ушла на заслуженный отдых.