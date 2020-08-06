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Стало известно, кто стал новым директором музея Шукшина на Алтае

Директором Всероссийского мемориального музея-заповедника Василия Шукшина в Сростках назначена Марина Торопчина, сообщает министерство культуры края.

Новый директор музея Шукшина Марина Торопчина
Новый директор музея Шукшина Марина Торопчина
culture22.ru

Нового директора впервые выбирали на конкурсной основе.

Марина Торопчина окончила Бийский государственный педагогический институт. С 2005 по 2010 годы работала в мемориальном музее-заповеднике Василия Шукшина.

Затем она была заместителем директора по учебно-воспитательной работе Сростинской школы. До нового назначения была учителем и заведующей школьным музеем.

Также она делала ряд проектов, популяризирующих творчество алтайского писателя, актера и режиссера.

«Опыт работы в музее, глубокое знание творчества, жизненного пути Василия Шукшина, дополнительный опыт, приобретенный в сфере образования, личностные качества, — вот основные факторы, которые стали решающими при выборе нового руководителя», — отметила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Напомним, что предыдущий директор музея Лидия Чуднова в декабре 2019 году ушла на заслуженный отдых.

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