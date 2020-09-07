Самый молодой лауреат Шукшинской премии презентует книгу в алтайской «Шишковке»

17 сентября в Алтайской краевой библиотеке им. Шишкова лауреат Шукшинской премии-2019 Игорь Корниенко представит свою книгу «Завтрашние чудеса», сообщает пресс-служба библиотеки.

Сборник «Завтрашние чудеса» вышел из печати летом этого года. Отмечается, что издание автор сам впервые увидит на презентации.

«Книга — это всегда праздник. Всегда чудо. Для меня самым сложным было собрать под одной обложкой истории, которые расскажут пусть не все, но многое из того, чем хотелось бы поделиться, поделиться в первую очередь с тем человеком, читателем, который верит в простое обыкновенное, каждодневное чудо. Надеюсь, мне это хоть на чуточку, но удалось», — поделился Корниенко.

На встрече смогут присутствовать не более 50 человек. Писатель расскажет о своем сборнике, а читатели смогут задать свои вопросы. Авторы самых интересных получат книгу с автографом.

Начало в 17:00. Вход на презентацию — по предварительной записи. Регистрация проходит здесь.

Что известно о лауреате

Игорь Корниенко — прозаик, драматург, художник. Работал корреспондентом, ответственным секретарем, заместителем редактора в различных СМИ Ангарска.

Автор книг прозы: «Победить море», «Игры в распятие», «Завтрашние чудеса». Обладатель национальной премии России «Золотое перо Руси» (2005). Лауреат Всероссийской премии им. В. П. Астафьева в номинации «Проза» (2005−2006).

Лауреат Шукшинской литературной премии губернатора Алтайского края 2019 года за рассказы: «Птичка-невеличка», «Иду искать!», «Змея кусает себя за хвост», «Астероид», и повесть «Алаведерчи».

Корниенко — самый молодой победитель за всю историю Шукшинской премии.