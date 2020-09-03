Алтайская «Шишковка» открыла читальный зал с ограничениями

3 сентября в краевой библиотеке им. Шишкова на четвертом этаже открыли единый читальный зал. Здесь снова проводят экскурсии и выдают книги.

Получить литературу читатели смогут из любого зала при предварительном заказе через электронный каталог библиотеки, сообщили в библиотеке.

Время пребывания в зале ограничено — посетитель может находиться в нем не больше трех часов.

На четвертый этаж не будут пускать всех желающих — количество посетителей ограничено. В случае незапланированного посещения читателю придется отстоять живую очередь в зал.

«Кроме того, на 1 этаже библиотеки снова можно занимать компьютеризированные рабочие места: сейчас доступны 2 места и длительность работы ограничена 1 часом», — рассказали в «Шишковке».

В библиотеке также возобновили оффлайн-мероприятия, на которых могут присутствовать не больше 50 человек. В частности, уже сейчас можно записываться на экскурсии.

Сотрудники напомнили, что посетителей принимают только в масках и после обязательной термометрии.