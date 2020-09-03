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Алтайская «Шишковка» открыла читальный зал с ограничениями

3 сентября в краевой библиотеке им. Шишкова на четвертом этаже открыли единый читальный зал. Здесь снова проводят экскурсии и выдают книги.

Открытие третьего этажа библиотеки имени В.Я. Шишкова.
Открытие третьего этажа библиотеки имени В.Я. Шишкова.
Анна Зайкова.

Получить литературу читатели смогут из любого зала при предварительном заказе через электронный каталог библиотеки, сообщили в библиотеке.

Время пребывания в зале ограничено — посетитель может находиться в нем не больше трех часов.

На четвертый этаж не будут пускать всех желающих — количество посетителей ограничено. В случае незапланированного посещения читателю придется отстоять живую очередь в зал.

«Кроме того, на 1 этаже библиотеки снова можно занимать компьютеризированные рабочие места: сейчас доступны 2 места и длительность работы ограничена 1 часом», — рассказали в «Шишковке».

В библиотеке также возобновили оффлайн-мероприятия, на которых могут присутствовать не больше 50 человек. В частности, уже сейчас можно записываться на экскурсии.

Сотрудники напомнили, что посетителей принимают только в масках и после обязательной термометрии.

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