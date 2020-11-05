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5 ноября
Жизнь

Красоту сваляли. Зайцев высоко оценил коллекцию из войлока от молодых алтайских модельеров

Известный кутюрье Вячеслав Зайцев дал высокую оценку коллекции валяной одежды ребят из Долганского театра моды «Силуэт» Крутихинского района, сообщается на официальной странице правительства Алтайского края во «Вконтакте».

Коллекция одежды из войлока от начинающих модельеров из Крутихинского района.
Коллекция одежды из войлока от начинающих модельеров из Крутихинского района.
altairegion22, Дмитрий Проскурин, "Каменские известия".

Одну из своих коллекций театр моды представил на престижном конкурсе «Золотая игла». Его президенту и председателю жюри Вячеславу Зайцеву с коллегами понравилось творчество алтайских мастеров. Коллекция «Войлочный экспромт» была признана лучшей в номинации «Архитектура и мода».

Каждый образ создается ими с нуля. Валять красоту непросто. но увлекательно. Из войлока можно сделать массу всего: платья, пальто, валяные сапожки и кроссовки, сумочки, шапочки и даже серьги.

Коллекция одежды из войлока от начинающих модельеров из Крутихинского района.
Коллекция одежды из войлока от начинающих модельеров из Крутихинского района.
altairegion22, Дмитрий Проскурин, «Каменские известия».

Конкурс «Золотая игла» в этом году переносили несколько раз из-за пандемии: сначала с весны на осень, а теперь — на апрель 2021 года. Но ребята верят, что поездка состоится. На предстоящий состязание между кутюрье «Силуэту» подготовил новую коллекцию, вторая — в работе.

Более подробную информацию можно найти здесь.

Справка

Театр моды был создан учителем русского языка и литературы Долганской школы Ольгой Ушаковой — мастером валяния неповторимой одежды из шерсти. Этим же искусством она увлекла детей.

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