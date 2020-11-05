Красоту сваляли. Зайцев высоко оценил коллекцию из войлока от молодых алтайских модельеров

Одну из своих коллекций театр моды представил на престижном конкурсе «Золотая игла». Его президенту и председателю жюри Вячеславу Зайцеву с коллегами понравилось творчество алтайских мастеров. Коллекция «Войлочный экспромт» была признана лучшей в номинации «Архитектура и мода».
Каждый образ создается ими с нуля. Валять красоту непросто. но увлекательно. Из войлока можно сделать массу всего: платья, пальто, валяные сапожки и кроссовки, сумочки, шапочки и даже серьги.
Конкурс «Золотая игла» в этом году переносили несколько раз из-за пандемии: сначала с весны на осень, а теперь — на апрель 2021 года. Но ребята верят, что поездка состоится. На предстоящий состязание между кутюрье «Силуэту» подготовил новую коллекцию, вторая — в работе.
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Справка
Театр моды был создан учителем русского языка и литературы Долганской школы Ольгой Ушаковой — мастером валяния неповторимой одежды из шерсти. Этим же искусством она увлекла детей.