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Жизнь

Сибирская фабрика елочных игрушек выпустила шары в масках от COVID-19

Красноярская фабрика елочных игрушек «Бирюсинка» создала к Новому году коллекцию шаров в медицинских масках, сообщает РИА «Новости».

Елочные игрушки своими руками.
Елочные игрушки своими руками.
7dach.ru.

О новой коллекции стало известно в начале недели. Замруководителя фабрики Артем Денисович рассказал, что сотрудники работают в усиленном режиме, чтобы удовлетворить покупательский спрос. По его словам, все игрушки изготавливаются вручную.

«Уже были подобные истории. Символы года мы выпускали постоянно, ассортимент ежегодно обновляем, вот, здесь решили обыграть это дело с маской. Именно на них большой спрос, прямо небывалый», — отметил Денисович.

По его словам, спрос идет не только от жителей Красноярского края, но также из других регионов.

«Выпускать будем столько, сколько сможем, пока порядка 100−120 штук в день. Выпускать будем до 31 декабря. Уже более 300 запросов поступило, со всей России идут заказы», — подчеркнул Денисович.

На сайте фабрики и в Instagram новую коллекцию пока не представили. Денисович отметил, что цены на игрушки демократичные — шар в маске стоит 350 рублей.

Ранее altapress.ru рассказал, как в Барнауле появился проект по созданию новогодних игрушек: уже разработали пять стилизованных наборов елочных украшений.

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