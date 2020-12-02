Без шишек золотых. Как в Барнауле появился проект по созданию новогодних игрушек

Если надоело смотреть на однообразные пластмассовые шарики, самое время обратить внимание на деревянные украшения. Снегирьки — это барнаульский проект по созданию уникальных деревянных игрушек для новогодней елки. Его руководитель Анастасия Солнцева рассказала altapress.ru о том, как создает новогоднее настроение своим клиентам.

Что в коробке?

На сегодняшний день у «Снегирьков» разработано пять стилизованных наборов елочных украшений: «Сказочный», «Новогодний», «Рождественский», «Снеговей» и «Щелкунчик». Каждый из них основан либо на русской или европейской сказке, либо просто на атмосфере зимних праздников.

К примеру, Снеговей — это славянский дух зимы и холода, который живёт далеко в лесу одиноким отшельником. Чем-то напоминает Деда Мороза. Он, как сеятель, разбрасывает снег по земле, греет ее, чтобы ничего не вымерзало. В наборе, помимо самого Снеговея и милых мелочей, вроде валенок, можно найти снегиря — символ зимы.

В Сказочном наборе собраны герои любимейших русских сказок — это и царевна-лягушка и царевна-лебедь, конек-горбунок, кот-ученый, петушок-золотой гребешок, золотая рыбка и многие другие. В каждом наборе от 7 до 11 игрушек.

Помимо елочных украшений в коробке можно найти не менее приятные подарки — новогоднюю открытку и шоколадку.

От задумки к воплощению

Идея создать проект с новогодними игрушками посетила Анастасию в 2019 году. «Я провожу бизнес-тренинги по переговорам. Мы хотели сделать новогоднюю корпоративную игру, в которую можно было бы поиграть в офисе, и назвать ее „Снегирьки“. Каждую бизнес-игру я стараюсь сделать уникальной, особенной. И раз уж „Снегирьки“ про новый год, мы подумали, почему бы и не сделать новогоднюю игрушку, которая, как приятное дополнение, распространялась вместе с игрой», — объясняет руководитель.

Команда нарисовала один набор, второй, третий — в итоге идея о маленькой игрушке в наборе выросло в отдельное направление и стала жить своей жизнью. Игра все еще находится в разработке, а елочные игрушки активно продаются. «Все рисунки разрабатывал один дизайнер, а над проектом мы работаем вчетвером», — рассказывает Анастасия.

Первую партию игрушек делали с помощью новосибирской компании. Все, что нужно — лазер, который вырезает из березовой фанеры заготовки, и принтер, который заливает краской игрушку. Фурнитура собирается вручную. К игрушке прикрепляют красную бархатную ленту, которая дополняет ее и создает торжественную атмосферу.

«Создание игрушек — долгий процесс, — объясняет Анастасия. — Они сначала заливаются цветом с одной стороны, потом с другой — это занимает очень много времени. Поэтому мы делаем все заранее. За два-три месяца на одном лазере и одном принтере сделали триста наборов».

А до этого игрушки долго были в разработке: нужно создать макет, отдать в производство, создать пробные образцы. Если что-то не устраивает — переделывать. И не один раз.

Наборы команда «Снегирьков» стала выставила на продажу только в этом году. Часть ассортимента уже разобрали. «Один из наборов практический полностью забрал корпоративный клиент, часть — продали в розницу через Instagram. Ближе к праздникам объем клиентов, конечно, должен увеличиться. Наши покупатели — сибиряки. Мы дали через блогеров рекламу в Барнауле и Тюмени», — рассказывает Анастасия.

«Мы создали подарочные наборы деревянных елочных игрушек, чтобы вы могли подарить чудо и волшебство себе, своим родным и близким. Для одних наши наборы игрушек — ностальгия по детству, для других — возвращение к домашнему уюту, для третьих — вдохновение и вера в чудо», — пишут «Снегирьки» на своем сайте.

Не только игрушки

«Снегирьки» решили не останавливаться на новогодних игрушках. В следующем году команда планирует выпустить наборы праздничной посуды.

Анастасия Солнцева,

руководитель проекта «Снегирьки»:

— Будет несколько линеек, одна из них уже разработана. Она называется «Времена года». Туда будут входить сезонные наборы: «Летний», «Осенний», «Зимний», «Весенний». Мы хотим сделать так, чтобы все наборы сочетались между собой и выглядели на столе красиво и гармонично. Вторая линейка — новогодняя посуда. Третья будет что-то вроде «Французский шик», с изящными рисованными элементами по краям. Материал посуды похож на фарфор — там сложная технология производства, все пока находится в разработке.

Пока у проекта нет собственного оборудования ни для создания посуды, ни для елочных украшений. Но на это «Снегирьки» смотрят трезво: «Чтобы на него заработать, нужно запустить процесс, раскрутиться. Для этого мы будем сотрудничать с подрядчиками. К примеру, в Москве мы нашли, компанию, которая, как нам кажется, сможет сделать ту посуду, которую мы хотим. Конечно, у нас в Барнауле можно пойти, и напечатать на простой белой заготовке прямоугольное изображение, но это нам не подходит».

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».