Афиши, пластинки, пастораль: что сейчас можно посмотреть в галерее «Республика ИЗО» в Барнауле

В галерее «Республика ИЗО» экспонируются шесть выставок, каждая из которых по-своему уникальна. Комиссар галереи Вадим Климов рассказал о каждой из них в своем блоге.

Пастораль

Персональная выставка небольших аккуратных работ художницы Полины Трухиной.

По специальности Полина архитектор. Именно в вузе преподаватели поведали ей о возможностях цвета, с которым она экспериментирует.

«Художник выбирает материал для того, что бы добиться художественной выразительности. И каждый материал требует от автора особого отношения. Пастель, это тонкие чувства, мягкие тона и осторожная нежность. „Пастораль“ — это тишина, уединенная красота и простота», — пишет Климов.

Сила предков

Большая персональная выставка Марины Аджинян — в экспозиции больше 40 произведений.

Комиссар галереи отметил ее как «художника глубокого депрессивного искусства, не располагающего к сентиментальности».

Картина Марины Аджинян zen.yandex.ru/v_a_klimov

«В работах Аджинян красный — как цвет гранатовой крови, а черный — как вечная тьма глубокого подземелья или обратная сторона зеркала. Её пейзажи, это традиционные, наполненные цветом картины гор. Зеленые пастбища и огромное небо», — отметил Климов.

По образованию Марина дизайнер. Рисунок ей преподавал один из известных мастеров монументального искусства Владимир Тимуш, а живопись Николай Острицов, которого узнают по батальными произведениями.

Выставка современного плаката

Любители театра оценят экспозицию, в которой собраны современные театральные афиши. Некоторые из них были отмечены экспертами премии «Золотая маска».

Подготовила выставку Ксения Люстикова — девушка работает в области графического дизайна и сотрудничает с российскими театрами.

Она тоже рисует театральные афиши — их можно увидеть в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Воронежа, Ижевска, Иркутска, Томска, Омска, Красноярска, Мирного, Кудымкара.

Мир всегда ярче

Художница Мария Майер создает картины, на которых изображены известные всем персонажи — и раскрывает через них новые сюжеты и смыслы.

На одном полотне спокойно могут ужиться Микки Маус и Одри Хепберн, утка Макдак и Чарли Чаплин и другие герои реальности и вымысла.

У Майер это первая персональная выставка. «Для меня это еще один шаг к мечте» , — поделилась она.

Изображение звука

Барнаульский медиа предприниматель Артем Рябцев предоставил полсотни виниловых пластинок, которые разрисовали алтайские авторы. Каждый изобразил на них свои сюжеты.

«Нанесение краски на виниловые диски, это удивительный творческий процесс. Уничтожая красочным слоем возможность воспроизведения, художник создает образ звука. Не всегда изображение имеет отношение содержанию записи на пластинке, но для некоторых художников это важно. Невозможно воспринимать виниловый звуконоситель как отвлеченную поверхность. Изображение и воображение звука создают новый художественный образ», — написал о выставке Климов.

Цвет музыки

Еще одна выставка галереи, посвященная музыке.

На ней представлены работы молодой художницы Анны Путинцевой, которые она написала под впечатлением от классических произведений.

«На абстрактных картинах Анны музыка Чайковского, Дворжака и Шнитке становится цветовой симфонией, то будоражащей звонкими красками, то ласкающей нежными полутонами», — говорят в галерее.