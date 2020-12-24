В Изумрудной стране. Музыкальный театр представил новогоднюю сказку для детей и взрослых

В музыкальном театре Алтайского края показали новогоднюю премьеру для детей «Волшебник Изумрудного города». Сказку поставил режиссер театра Константин Яковлев. Представление получилось ярким и действительно волшебным. И все же оставило зрителей в некотором недоумении.

По дороге

Театр не стал отменять традиционную интермедию с Дедом Морозом и Снегурочкой, просто перенес ее из фойе в зрительный зал. Сказочные персонажи поздравили ребят с Новым годом и потанцевали, поиграли с ними и вместе превратили злую вьюгу в большой снежный ком. А потом началась сказка.

В основе сюжета — известная, знаменитая и любимая детьми история, рассказанная Александром Волковым. Девочка Элли (Мария Евтеева, Ксения Ильина) и ее пес Тотошка (Виталий Селюков, Антон Попов) попадают в волшебную страну в фургончике, унесенном ураганом, который наслала на людей злая волшебница Гингема (Ирина Басманова, Татьяна Столбовская).

Там они встречают добрую волшебницу Виллину (Виктория Гальцева, Дарья Хомутская), которая рассказывает, что попасть обратно домой они могут только отправившись к волшебнику в Изумрудный город (Насими Нариманов) и выполнив желания трех существ, которых встретят по дороге. Так Элли знакомится со Страшилой без мозгов (Михаил Басов), Железным Дровосеком (Андрей Булгаков, Михаил Лямин) без сердца и трусливым Львом (Юрий Голубев).

На пути друзей ждет опасная переправа через реку, встреча с саблезубыми тиграми и даже с Людоедом (Сергей Автоманов, Илья Зуев), который оказывается аллергиком, поэтому есть может действительно только людей.

Конечно, в конце все получат то, что заслужили, и Элли вернется домой.

Спектакль «Волшебник Изумрудного города» в музыкальном театре. Анна Зайкова.

Сюжетные повороты

Хронометраж спектакля — всего 1 час 30 минут. Видимо, поэтому многие сюжетные линии оказались «за кадром». Так, Элли не побывает на опасном маковом поле и не познакомится с королевой мышей Раминой. Останется не понятным, почему все жители Изумрудного города носят зеленые очки.

Из-за сокращений покажется скомканным финал, когда Гудвин улетает на шаре, а Элли просто просыпается у себя в Канзасе на сеновале. У Волкова девочка и ее друзья пережили еще поход в Розовую страну к волшебнице Стелле, которая рассказала секрет серебряных башмачков, найденных Тотошкой сразу после приземления в Волшебной стране. Именно они помогли Элли вернуться домой.

Взрослая музыка

Впервые за очень много лет новогоднюю сказку в музыкальном играют с живым оркестром, как полномасштабный спектакль. Учитывая, что показы идут два раза в день, это серьезный вызов для музыкантов.

«Это как будто ты потренировался утром в спортзале, а у тебя тут же еще и дневная тренировка. А ты при этом вообще не спортсмен. В плане настройки на игру, конечно, тяжело, но, но мы профессионалы», — говорит дирижер Денис Немирович-Данченко.

Спектакль «Волшебник Изумрудного города» в музыкальном театре. Анна Зайкова.

«Волшебник Изумрудного города» — это новый мюзикл известного композитора Евгения Загота. Стихи написал Андрей Слепченко. Музыкальный театр стал вторым, кто взялся за этот музыкальный материал в России.

Евгений Загот известен своими играми с темпами, ритмами и тонами, а также многочисленными цитатами. Например, он любит внезапно после нескольких тактов поменять музыкальный размер. Исполнять его произведения непросто.

Музыка Загота прекрасно иллюстрирует то, что происходит на сцене, но сложные композиции совсем не запоминаются ни детям, ни их родителям. Можно сказать, что это непомерно взрослая музыка для детского спектакля, очень утяжеляющая восприятие.

Показы будет идти до 30 декабря включительно. Сказку также представят с 4 по 7 января. 0+