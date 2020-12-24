Барнаул -7°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Самые красивые мамы и жены: как прошел конкурс «Миссис Барнаул-2020». Фоторепортаж

В начале декабря в Барнауле прошел fashion праздник в стиле Голливуда — главный конкурс красоты Алтайского края «Миссис Барнаула 2020».

В Барнауле выбрали "Миссис Барнаул-2020"
В Барнауле выбрали "Миссис Барнаул-2020"
Елизавета Шашина

За корону боролись десять красивых девушек — мамы и жены.

На конкурсе участницы продемонстрировали свои таланты и продефилировали в образе голливудских звезд и персонажей из американского кино.

Все участницы были награждены дипломами. Призовые места распределились следующим образом:

  • Алёна Асакаева — Миссис Барнаула,
  • Лилия Пушкарских — Вице-Миссис
  • Елизавета Неверова — вторая Вице-Миссис
  • Дарья Романенко — третья Вице-Миссис

Также участники красочного события отметили 10-летний юбилей модельного агентства Татьяны Жилиной, которое постоянно проводит в Барнауле разнообразные fashion-праздники.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка