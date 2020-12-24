Самые красивые мамы и жены: как прошел конкурс «Миссис Барнаул-2020». Фоторепортаж

В начале декабря в Барнауле прошел fashion праздник в стиле Голливуда — главный конкурс красоты Алтайского края «Миссис Барнаула 2020».

За корону боролись десять красивых девушек — мамы и жены.

На конкурсе участницы продемонстрировали свои таланты и продефилировали в образе голливудских звезд и персонажей из американского кино.

Все участницы были награждены дипломами. Призовые места распределились следующим образом:

Алёна Асакаева — Миссис Барнаула,

Лилия Пушкарских — Вице-Миссис

Елизавета Неверова — вторая Вице-Миссис

Дарья Романенко — третья Вице-Миссис

Также участники красочного события отметили 10-летний юбилей модельного агентства Татьяны Жилиной, которое постоянно проводит в Барнауле разнообразные fashion-праздники.