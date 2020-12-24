Самые красивые мамы и жены: как прошел конкурс «Миссис Барнаул-2020». Фоторепортаж

За корону боролись десять красивых девушек — мамы и жены.
На конкурсе участницы продемонстрировали свои таланты и продефилировали в образе голливудских звезд и персонажей из американского кино.
Все участницы были награждены дипломами. Призовые места распределились следующим образом:
- Алёна Асакаева — Миссис Барнаула,
- Лилия Пушкарских — Вице-Миссис
- Елизавета Неверова — вторая Вице-Миссис
- Дарья Романенко — третья Вице-Миссис
Также участники красочного события отметили 10-летний юбилей модельного агентства Татьяны Жилиной, которое постоянно проводит в Барнауле разнообразные fashion-праздники.