Красота спасет мир: в Барнауле выбрали «Мисс и Мистер Алтай-2020»

30 августа в Барнауле прошел финал ежегодного конкурса красоты и талантов «Мисс и Мистер Алтай 2020».

За титул «Мисс Алтай» боролись семь прекрасных девушек со всего края. В итоге обладательницей короны стала Ксения Крылова.

«Теперь победительница будет защищать честь страны в международном конкурсе «Мисс Eurasia», — рассказала организатор конкурса и владелец модельного агентства Татьяна Жилина.

На звание «Мистер Алтай» претендовали восемь молодых людей. Каждый из них покорил жюри своими талантами, но корону получил лишь один из них — Александр Москвин.

Победителю 20 лет, он учится в АлтГУ и увлекается программированием.

Теперь Александру придется на время оставить основные занятия ради участия в финале конкурса «Мистер Россия 2020», который пройдет 11 сентября в Ростове-на-Дону.