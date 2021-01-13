В алтайской «Шишковке» представят спектакль о художнике, который вдохновил на песню «Миллион алых роз»

20 января в библиотеке им. Шишкова покажут камерный спектакль «Праздник одиночества» о жизни известного грузинского художника Нико Пиросманишвили, больше известного как Пиросмани.

Нико Пиросмани родился в 1862 году. Он был художником-самоучкой, но это не помешало ему стать одним из крупнейших мастеров наивного искусства и представителем примитивизма.

С его жизнью связана красивая легенда — говорят, что он подарил французской актрисе Маргарите де Севр миллион алых роз. На эту историю Андреем Вознесенским была написана знаменитая песня «Миллион роз», которую исполняла Алла Пугачева.

«Бедный грузинский художник Нико, рисовавший свои картины за миску супа, художник, память о котором должна была быть стерта гражданской войной, возвращается, чтобы снова прожить свою жизнь перед гостями краевой библиотеки. Историю об оптимизме, выдающейся силе духа, эту зимнюю притчу с множеством персонажей расскажут вам два наших актера — Галина Панина и Сергей Лебедев», — рассказали о постановке в «Шишковке».

После показа проведут аукцион, на котором продадут одного из «персонажей» спектакля.

Вход свободный. Начало в 18:00.