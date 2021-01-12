Барнаульский искусствовед расскажет о сибирском андеграунде и «неформатных» художниках

13 января барнаульский искусствовед Михаил Чурилов расскажет об искусстве последней трети XX века и сибирском андеграунде.

Это очередная лекция из цикла «Сибирские ARTефакты», который проводится в краевой библиотеке им. Шишкова.

«В 1970—1980-е годы в Сибири появляются „неформатные“ художники, существующие вне системы. Часто это небольшие сообщества друзей, внутри которых царила полная свобода мысли и творчества. Эта свобода имела свою цену — нищету, несоциализованность, невозможность участия в выставках», — анонсировали лекцию в «Шишковке».

Чурилов также расскажет об искусстве 90-х, о возникновении первых независимых галерей и объединений.

Вход на лекцию свободный. Начало в 18:00.