Услада для глаз: алтайский документалист снял живописный фильм о местном чудо-озере

Это третий фильм из цикла о Катунском биосферном заповеднике.
«Катунский заповедник в силу своей труднодоступности — природная территория, не избалованная вниманием видеографов, а значит, у нас есть возможность показать зрителям новые места и интересные ракурсы его высокогорных ландшафтов. Мы уже рассказывали о Тайменьем в своих картинах, но при каждой встрече это чудо-озеро раскрывает свои новые тайны», — цитирует автора фильма «Новости Горного Алтая».
В документальной картине запечатлены все краски алтайской природы. Здесь можно увидеть заснеженные и зеленые вершины гор, озеро с высоты птичьего полета, а также флору и фауну рядом с Тайменьем — например, прогулку медведицы с медвежатами.
Фильм был опубликован на Youtube-канале автора 9 января. За двое суток он собрал больше 44 тыс. просмотров.