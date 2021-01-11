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Услада для глаз: алтайский документалист снял живописный фильм о местном чудо-озере

Алтайский кинодокументалист и путешественник Иван Усанов представил новый фильм об одном из крупнейших озер Катунского заповедника — Тайменье.

Кадр из фильма "Чудо=озеро Тайменье"
Кадр из фильма "Чудо=озеро Тайменье"
Youtube-канал Ивана Усанова

Это третий фильм из цикла о Катунском биосферном заповеднике.

«Катунский заповедник в силу своей труднодоступности — природная территория, не избалованная вниманием видеографов, а значит, у нас есть возможность показать зрителям новые места и интересные ракурсы его высокогорных ландшафтов. Мы уже рассказывали о Тайменьем в своих картинах, но при каждой встрече это чудо-озеро раскрывает свои новые тайны», — цитирует автора фильма «Новости Горного Алтая».

В документальной картине запечатлены все краски алтайской природы. Здесь можно увидеть заснеженные и зеленые вершины гор, озеро с высоты птичьего полета, а также флору и фауну рядом с Тайменьем — например, прогулку медведицы с медвежатами.

Фильм был опубликован на Youtube-канале автора 9 января. За двое суток он собрал больше 44 тыс. просмотров.

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