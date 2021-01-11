Услада для глаз: алтайский документалист снял живописный фильм о местном чудо-озере

Это третий фильм из цикла о Катунском биосферном заповеднике.

«Катунский заповедник в силу своей труднодоступности — природная территория, не избалованная вниманием видеографов, а значит, у нас есть возможность показать зрителям новые места и интересные ракурсы его высокогорных ландшафтов. Мы уже рассказывали о Тайменьем в своих картинах, но при каждой встрече это чудо-озеро раскрывает свои новые тайны», — цитирует автора фильма «Новости Горного Алтая».