Назван самый популярный телеканал 2020 года

Доля аудитории телеканала составила 12,4%.
«Флагман ВГТРК удерживает позицию лидера c 2016 года. По итогам пятого года первенства, „Россия 1“ демонстрирует рост аудитории и увеличивает отрыв от конкурентов. По данным официальных телеизмерений, средняя доля аудитории телеканала „Россия“ в 2020 году составляет 12,4% („Первый канал“ 10,5%, НТВ — 9,4%)», — рассказали в ВГТРК.
«Россия 1» сумела нарастить преимущество в будни и сохранить ведущую позицию по выходным. Общий прирост среднегодовой доли аудитории канала относительно 2019 года составил 3,3%.
Таких успехов они добились, значительно изменив сетку эфира в начале пандемии в апреле, добавив еще больше информационного вещания.
«Вести в 20:00» впервые опередили программу «Время» на «Первом канале». Лидерские позиции сохранила информационно-аналитическая программа «Вести недели с Дмитрием Киселевым».
Зрительский интерес сохранился и к другим информационным передачам «России 1» — «60 минут» и «Вечер с Соловьёвым».
В выходные самым популярным развлекательным ток-шоу стал субботний проект Андрея Малахова «Привет, Андрей!», а семейная викторина «Сто к одному» по-прежнему уверенно лидирует утром.
Многосерийная драма «Зулейха открывает глаза» по одноимённому роману заняла второе место, уступив минисериалу «Диверсанты. Крым», который показывали по «Первому каналу».
В десятку лучших телесериалов также вошли остросюжетная мелодрама «Паромщица», масштабная историческая драма «Грозный» и детектив «Спасская», которые также показывали на «России 1».