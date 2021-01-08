Барнаул -30°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Назван самый популярный телеканал 2020 года

Телеканал «Россия 1» стал самым популярным телеканалом в России в 2020 году. Этот статус он сохраняет на протяжении пяти лет, сообщает РИА «Новости».

Телевидение. Телевизор.
Телевидение. Телевизор.
СС0

Доля аудитории телеканала составила 12,4%.

«Флагман ВГТРК удерживает позицию лидера c 2016 года. По итогам пятого года первенства, „Россия 1“ демонстрирует рост аудитории и увеличивает отрыв от конкурентов. По данным официальных телеизмерений, средняя доля аудитории телеканала „Россия“ в 2020 году составляет 12,4% („Первый канал“ 10,5%, НТВ — 9,4%)», — рассказали в ВГТРК.

«Россия 1» сумела нарастить преимущество в будни и сохранить ведущую позицию по выходным. Общий прирост среднегодовой доли аудитории канала относительно 2019 года составил 3,3%.

Таких успехов они добились, значительно изменив сетку эфира в начале пандемии в апреле, добавив еще больше информационного вещания.

«Вести в 20:00» впервые опередили программу «Время» на «Первом канале». Лидерские позиции сохранила информационно-аналитическая программа «Вести недели с Дмитрием Киселевым».

Зрительский интерес сохранился и к другим информационным передачам «России 1» — «60 минут» и «Вечер с Соловьёвым».

В выходные самым популярным развлекательным ток-шоу стал субботний проект Андрея Малахова «Привет, Андрей!», а семейная викторина «Сто к одному» по-прежнему уверенно лидирует утром.

Многосерийная драма «Зулейха открывает глаза» по одноимённому роману заняла второе место, уступив минисериалу «Диверсанты. Крым», который показывали по «Первому каналу».

В десятку лучших телесериалов также вошли остросюжетная мелодрама «Паромщица», масштабная историческая драма «Грозный» и детектив «Спасская», которые также показывали на «России 1».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка