Назван самый популярный телеканал 2020 года

Доля аудитории телеканала составила 12,4%.

«Флагман ВГТРК удерживает позицию лидера c 2016 года. По итогам пятого года первенства, „Россия 1“ демонстрирует рост аудитории и увеличивает отрыв от конкурентов. По данным официальных телеизмерений, средняя доля аудитории телеканала „Россия“ в 2020 году составляет 12,4% („Первый канал“ 10,5%, НТВ — 9,4%)», — рассказали в ВГТРК.