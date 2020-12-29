12 самых ожидаемых фильмов 2021 года

2021 год порадует киноманов вдвойне — ведь на него перенесли столько долгожданных премьер! «Афиша» составила список картин, которые точно нельзя пропустить.

Чудо-женщина: 1984

Прекрасная амазонка и супергероиня в лице Галь Гадот из времен Первой Мировой чудесным образом окажется в 1984 году.

Горюя по умершему соратнику Стиву, она борется с мелкой преступностью в городе и подрабатывает в музее Смитсоновского института. Ее коллега Барбара находит загадочный кристалл, который исполняет любые желания.

Безусловно, она не может не воспользоваться им в личных целях. За кристаллом также охотится местный злодей Максвелл Лорд.

Премьера — 14 января

Душа

Долгожданный мультфильм от создателей «Валли», «Головоломки», «Корпорации монстров» и «Вверх».

Учитель музыки Джо волею случая попадает в мир еще не родившихся детей. Там он знакомится с душой № 22, который не хочет очутиться на Земле. Джо пытается доказать ему все преимущества жизни.

Премьера — 21 января

Конек-Горбунок

По мотивам известной сказки Петра Ершова.

Иван, младший сын простого крестьянина, встречает необычного Конька-Горбунка и поступает на службу к Царю. Тот дает ему самые сложные и невыполнимые задания. Но волшебный Конек помогает Ивану во всем.

Самого Конька озвучивает актер Павел Деревянко, Ивана сыграл Антон Шагин, Царя — Михаил Ефремов, Царь-девицу — Паулина Андреева.

Премьера — 18 февраля

Никто

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, течет вода и как красиво российский режиссер Илья Найшуллер покоряет Голливуд. В этот раз он работает с создателями «Джона Уика».

По сюжету его новой картины, непримечательный мужчина спасает женщину от нападения хулиганов, отправляя одного из них на больничную койку. Бандит оказывается родственником влиятельного гангстера, и у мужчины теперь большие неприятности. Однако он способен с ними справиться.

В голливудском боевике мы увидим и русских актеров — Алексея Серебрякова в роли главаря банды и Александра Паля в роли гопника.

Премьера — 25 февраля

King’s man: Начало

Распутин, дерущийся в стиле кунг-фу, — такое вы сможете увидеть только в приквеле шпионской франшизы Мэттью Вона «Kingsman».

Сюжет разворачивается в период Первой Мировой войны. Молодой сын герцога Оксфордского Конрад мечтает служить во благо Англии. Видя его стремления, его отец рассказывает ему о секретной шпионской организации Kingsman и предлагает вступить в ее ряды вместе с ним.

Премьера — 11 марта

Уроки фарси

Международный фильм (Россия, Белоруссия, Германия) российского режисера Вадима Перельмана.

В картине рассказываются события 1942 года в оккупированной Европе. Бельгиец еврейского происхождения оказывается в концлагере, но выдает себя за перса. Его приводят к повару, который после войны мечтает уехать в Иран и открыть ресторан. Тот просит узника научить его персидскому языку.

Чтобы выжить, бельгийцу приходится выдумывать новый, никому неизвестный язык.

«Уроки фарси» уже выдвинули на премию «Оскар» от Белоруссии.

Премьера — 25 марта

Не время умирать

25-й фильм о Джеймсе Бонде и последний фильм с Дэниэлом Крэйгом в главной роли.

Агент 007 ненадолго оставляет службу и улетает на Ямайку отдыхать. Но его планы рушит Феликс Лейтер из ЦРУ. Он просит помочь ему в одном, казалось бы, очень легком деле. Но Бонд попадает в смертельную ловушку.

Премьера — 1 апреля

Майор Гром

Первый фильм по самому известному отечественному комиксу, снятый на частные деньги.

В нем рассказывается история неподкупного полицейского Санкт-Петербурга, который использует нестандартные методы работы. Он ловит преступников, но суд то и дело отпускает их.

Тогда в городе появляется загадочный Чумной Доктор, который хочет буквально выжечь всех бандитов в городе.

Премьера — 8 апреля

Черная вдова

Скарлетт Йоханссон в роли русской шпионки Наташи Романофф «возродится» на большом экране после последних «Мстителей». В сольном фильме про супергероиню будет рассказываться история, случившаяся с ней в Будапеште после событий картины «Первый мститель: Противостояние».

Наташа решит разобраться с людьми, которые создали программу «Красная комната» для создания профессиональных убийц и шпионов, откуда она сама вышла Черной Вдовой.

В этом блокбастере зрители впервые познакомятся с советским супергероем — Красным Стражем в исполнении Дэвида Харбора.

Премьера — 29 апреля

Миньоны: Грювитация

Желтые балбесы возвращаются на большие экраны.

По любимому голливудскому сценарию, зрителей вернут в прошлое, когда злодей Грю был еще совсем маленьким и неопытным. Но при нем уже были верные соратники Миньоны. Впрочем, уже тогда они приносили ему немало проблем.

Премьера — 1 июля

Отряд Самоубийц: Миссия Навылет

Продолжение не самого удачного фильма вселенной DC. На этот раз обойдется без Джокера в исполнении Джареда Лето, зато останется непревзойденная Харли Квинн, которую успешно играет Марго Робби.

Команда злодеев-неудачников тоже пополнится новыми героями — к Квинн примкнут Мыслитель, Блэкгард, Человек-в-горошек, Савант, Парень-Оторви-Руку, Король Акул и другие.

Сюжет пока держат в секрете, трейлер — не выпускают, но это не мешает назвать «Отряд самоубийц 2» одним из самых ожидаемых фильмов в 2021 году.

Премьера — 5 августа

Дюна

Фантастический блокбастер режиссера Дени Вильнева («Бегущий по лезвию 2049», «Прибытие») по книге Фрэнка Герберта.

Человечество расселилось по разным планетам. а за власть борются могущественные семьи.

В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис. Там обитают гигантские песчаные черви, а в пещерах затаились скитальцы-фримены, но её главная ценность — пряность, самое важное вещество во Вселенной.