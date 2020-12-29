12 самых ожидаемых фильмов 2021 года

Чудо-женщина: 1984
Прекрасная амазонка и супергероиня в лице Галь Гадот из времен Первой Мировой чудесным образом окажется в 1984 году.
Горюя по умершему соратнику Стиву, она борется с мелкой преступностью в городе и подрабатывает в музее Смитсоновского института. Ее коллега Барбара находит загадочный кристалл, который исполняет любые желания.
Безусловно, она не может не воспользоваться им в личных целях. За кристаллом также охотится местный злодей Максвелл Лорд.
Премьера — 14 января
Душа
Долгожданный мультфильм от создателей «Валли», «Головоломки», «Корпорации монстров» и «Вверх».
Учитель музыки Джо волею случая попадает в мир еще не родившихся детей. Там он знакомится с душой № 22, который не хочет очутиться на Земле. Джо пытается доказать ему все преимущества жизни.
Премьера — 21 января
Конек-Горбунок
По мотивам известной сказки Петра Ершова.
Иван, младший сын простого крестьянина, встречает необычного Конька-Горбунка и поступает на службу к Царю. Тот дает ему самые сложные и невыполнимые задания. Но волшебный Конек помогает Ивану во всем.
Самого Конька озвучивает актер Павел Деревянко, Ивана сыграл Антон Шагин, Царя — Михаил Ефремов, Царь-девицу — Паулина Андреева.
Премьера — 18 февраля
Никто
Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, течет вода и как красиво российский режиссер Илья Найшуллер покоряет Голливуд. В этот раз он работает с создателями «Джона Уика».
По сюжету его новой картины, непримечательный мужчина спасает женщину от нападения хулиганов, отправляя одного из них на больничную койку. Бандит оказывается родственником влиятельного гангстера, и у мужчины теперь большие неприятности. Однако он способен с ними справиться.
В голливудском боевике мы увидим и русских актеров — Алексея Серебрякова в роли главаря банды и Александра Паля в роли гопника.
Премьера — 25 февраля
King’s man: Начало
Распутин, дерущийся в стиле кунг-фу, — такое вы сможете увидеть только в приквеле шпионской франшизы Мэттью Вона «Kingsman».
Сюжет разворачивается в период Первой Мировой войны. Молодой сын герцога Оксфордского Конрад мечтает служить во благо Англии. Видя его стремления, его отец рассказывает ему о секретной шпионской организации Kingsman и предлагает вступить в ее ряды вместе с ним.
Премьера — 11 марта
Уроки фарси
Международный фильм (Россия, Белоруссия, Германия) российского режисера Вадима Перельмана.
В картине рассказываются события 1942 года в оккупированной Европе. Бельгиец еврейского происхождения оказывается в концлагере, но выдает себя за перса. Его приводят к повару, который после войны мечтает уехать в Иран и открыть ресторан. Тот просит узника научить его персидскому языку.
Чтобы выжить, бельгийцу приходится выдумывать новый, никому неизвестный язык.
«Уроки фарси» уже выдвинули на премию «Оскар» от Белоруссии.
Премьера — 25 марта
Не время умирать
25-й фильм о Джеймсе Бонде и последний фильм с Дэниэлом Крэйгом в главной роли.
Агент 007 ненадолго оставляет службу и улетает на Ямайку отдыхать. Но его планы рушит Феликс Лейтер из ЦРУ. Он просит помочь ему в одном, казалось бы, очень легком деле. Но Бонд попадает в смертельную ловушку.
Премьера — 1 апреля
Майор Гром
Первый фильм по самому известному отечественному комиксу, снятый на частные деньги.
В нем рассказывается история неподкупного полицейского Санкт-Петербурга, который использует нестандартные методы работы. Он ловит преступников, но суд то и дело отпускает их.
Тогда в городе появляется загадочный Чумной Доктор, который хочет буквально выжечь всех бандитов в городе.
Премьера — 8 апреля
Черная вдова
Скарлетт Йоханссон в роли русской шпионки Наташи Романофф «возродится» на большом экране после последних «Мстителей». В сольном фильме про супергероиню будет рассказываться история, случившаяся с ней в Будапеште после событий картины «Первый мститель: Противостояние».
Наташа решит разобраться с людьми, которые создали программу «Красная комната» для создания профессиональных убийц и шпионов, откуда она сама вышла Черной Вдовой.
В этом блокбастере зрители впервые познакомятся с советским супергероем — Красным Стражем в исполнении Дэвида Харбора.
Премьера — 29 апреля
Миньоны: Грювитация
Желтые балбесы возвращаются на большие экраны.
По любимому голливудскому сценарию, зрителей вернут в прошлое, когда злодей Грю был еще совсем маленьким и неопытным. Но при нем уже были верные соратники Миньоны. Впрочем, уже тогда они приносили ему немало проблем.
Премьера — 1 июля
Отряд Самоубийц: Миссия Навылет
Продолжение не самого удачного фильма вселенной DC. На этот раз обойдется без Джокера в исполнении Джареда Лето, зато останется непревзойденная Харли Квинн, которую успешно играет Марго Робби.
Команда злодеев-неудачников тоже пополнится новыми героями — к Квинн примкнут Мыслитель, Блэкгард, Человек-в-горошек, Савант, Парень-Оторви-Руку, Король Акул и другие.
Сюжет пока держат в секрете, трейлер — не выпускают, но это не мешает назвать «Отряд самоубийц 2» одним из самых ожидаемых фильмов в 2021 году.
Премьера — 5 августа
Дюна
Фантастический блокбастер режиссера Дени Вильнева («Бегущий по лезвию 2049», «Прибытие») по книге Фрэнка Герберта.
Человечество расселилось по разным планетам. а за власть борются могущественные семьи.
В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис. Там обитают гигантские песчаные черви, а в пещерах затаились скитальцы-фримены, но её главная ценность — пряность, самое важное вещество во Вселенной.
Премьера — 30 сентября