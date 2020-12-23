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Российский актер снимется в фильме «Фантастические твари-3»

28-летний российский актер Александр Кузнецов получил роль в третьей части голливудского фильма «Фантастические твари и где они обитают».

Актер Александр Кузнецов в фильме "Папа, сдохни"
Актер Александр Кузнецов в фильме "Папа, сдохни"
kinopoisk.ru

Об этом проговорился режиссер и актер Александр Молочников в интервью Ксении Собчак. Он сообщил, что Кузнецов должен был играть в его новом спектакле. Но за два дня до премьеры актер уехал в Америку, пишет «Российская газета».

«Я бы сказал, что он повел себя как фантастическая тварь. Как бы повел себя я, еще проверим. Поэтому, чего его судить», — сказал Молочников.

Актер Александр Кузнецов стал известен по участию в малобюджетных, но громких картинах: «Кислота», «Лето», «Папа, сдохни». Также он снялся в датском фильме «Камикадзе», который в 2021 году выйдет на телеканале HBO, сообщает «Кинопоиск».

Какую роль дали Кузнецову в «Фантастических тварях», пока неизвестно.

Ранее стало известно, что в новой части фильма «Фантастические твари», который является спин-оффом саги о Гарри Поттере, роль злодея Грин-де-Вальда сыграет Мадс Миккельсен. Он заменит уволенного Джонни Деппа, чья карьера летит под откос из-за судебных разбирательств с бывшей женой Эмбер Херд.

Премьера фильма намечена на июль 2022 года.

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