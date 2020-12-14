Не Петров: названы имена самых популярных российских актеров года

Батырев возглавляет этот список уже второй год по версии сайта. За ним следует Станислав Бондаренко, Александр Петров, Павел Прилучный.
В десятку лидеров в общем рейтинге актеров и актрис также вошли Любовь Аксенова, Мила Сивацкая, Кирилл Дыцевич, Никита Панфилов, Линда Лапиньш, Ксения Мишина, Виктория Корниенко.
Популярности в этом году «убавилось» у Сергея Бурунова, Романа Курцына и Владимира Епифанцева — они уступили свои лидерские позиции.
Актер Антон Батырев известен по сериалам «Грозный» и «Ты только мой». Актриса Мария Куликова — звезда сериала «Склифосовский» на телеканале «Россия-1».