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Не Петров: названы имена самых популярных российских актеров года

Антон Батырев («Грозный») и Мария Куликова («Склифосовский») стали самыми популярными российскими актерами года, сообщает ТАСС. Рейтинг составлял портал kino-teatr.ru.

Актриса Мария Куликова
Актриса Мария Куликова
kinopoisk.ru

Батырев возглавляет этот список уже второй год по версии сайта. За ним следует Станислав Бондаренко, Александр Петров, Павел Прилучный.

В десятку лидеров в общем рейтинге актеров и актрис также вошли Любовь Аксенова, Мила Сивацкая, Кирилл Дыцевич, Никита Панфилов, Линда Лапиньш, Ксения Мишина, Виктория Корниенко.

Популярности в этом году «убавилось» у Сергея Бурунова, Романа Курцына и Владимира Епифанцева — они уступили свои лидерские позиции.

Актер Антон Батырев известен по сериалам «Грозный» и «Ты только мой». Актриса Мария Куликова — звезда сериала «Склифосовский» на телеканале «Россия-1».

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