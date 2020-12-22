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В сети появился трейлер фильма «Вампиры средней полосы», где Ефремова заменил Стоянов

Платформа Start опубликовала трейлер своего нового сериала «Вампиры средней полосы». Одну из ролей исполнил Юрий Стоянов — ему пришлось заменить актера Михаила Ефремова, который отбывает срок в тюрьме.

Скрин из сериала "Вампиры средней полосы"
Скрин из сериала "Вампиры средней полосы"
Youtube

По сюжету, в Смоленске обитают вампиры. Их главарь — дед Слава (Юрий Стоянов). «Надзиратель» — Ирина Витальевна (Татьяна Догилева). Благодаря им о существовании вампиров никто не догадывается.

Но однажды за городом находят молодых людей со странными укусами. Дело приехал расследовать следователь из Москвы, и тайна вампирьего логова теперь под угрозой.

Информация о том, что Михаила Ефремова, который играл деда Славу, могут вырезать из сериала, появилась летом этого года. До его ареста было отснята только половина материала.

Поэтому создателям сериала пришлось искать другого актера — чтобы переснять готовые кадры и доделать фильм до конца.

Премьера состоится весной 2021 года, пишет РИА Новости.

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