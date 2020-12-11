Клипмейкер группы «Ленинград» снял в Голливуде боевик с Палем и Серебряковым

В сети появился трейлер голливудского боевика «Никто», который снял российский режиссер Илья Найшуйллер. В фильме, помимо западных актеров, снялись Александр Паль («Горько!», «Глубже») и Алексей Серебряков («Левиафан», «Доктор Рихтер»), который сыграл главного злодея.

Создателями боевика выступили создатели «Джона Уика», «Дэдпул-2» и «Взрывная блондинка». Главную роль в фильме Найшуллера играет Боб Оденкёрк («Лучше звоните Солу», «Фарго»).

По сюжету, непримечательный и незаметный человек живёт обычной жизнью, пока однажды, спасая женщину от нападения бандитов, не отправляет одного из хулиганов в больницу. Лишь позже он узнаёт, что это был брат влиятельного гангстера, который теперь жаждет мести. Но «господин никто» способен за себя постоять.

Илья Найшуллер массовому зрителю знаменит своими яркими клипами для группировки «Ленинград».

В «Кольщике» он путем обратной съемки показал трагедию в цирке, в «Вояже» актер Александр Паль безбожно кутил и разбрасывался украденными деньгами, горюя по погибшей подруге, а в «Цое» запустил лидера группы Сергея Шнурова в космос с милым космическим героем.

Также режиссер снял «кровавый» клип на песню False Alarm для мировой звезды The Weeknd в своем знаменитом стиле «от первого лица».

У Найшуллера уже есть опыт съемки полнометражной картины. В 2016 году его фильм «Хардкор» с актером Шарлто Копли («Район № 9»), Тимом Ротом («Бешеные псы», «Обмани меня») и Данилой Козловским был тепло принят как публикой, так и критиками.

В фильме рассказывается история некого Генри, который буквально набит электроникой. Его жену похищает злодей Акан — и ради ее спасения Генри готов победить всех.

Но главным в «Хардкоре» был не его привычный для боевиков сюжет, а метод съемки от «первого лица». Зрители видели происходящее глазами героя, словно играли в шутер. Именно эта картина Найшуллера подарила ему счастливый билет в Голливуд.

Мировая премьера его нового боевика «Никто» намечена на 26 февраля 2021 года.