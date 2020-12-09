Россия выдвинула пять фильмов на премию «Золотой Глобус», которую называют репетицией «Оскара»

В списке оказались «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского, «Текст» Клима Шипенко, «Спутник» Егора Абраменко, «Конференция» Ивана Твердовского (совместно с Эстонией, Великобританией и Италией) и «Уроки фарси» Вадима Перельмана (совместно с Белоруссией и Германией).
Некоторые из фильмов уже включены в список претендентов на премию «Оскар»: «Дорогие товарищи» будет представлять Россию, «Уроки фарси» — Белоруссию.
Всего в лонг-лист включены 138 картин из 77 стран, сообщает «Российская газета». Церемония вручения «Золотого глобуса» пройдет 28 февраля 2021 года.
Ранее кинокритики The New York Times составили топ-10 лучших картин 2020 года. В их число вошел фильм «Дылда» Кантемира Балагова.