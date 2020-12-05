The New York Times включила две российские картины в топ-10 фильмов года

По мнению Манолы Даргис, лучшими фильмами 2020 года были «Мартин Иден» режиссера Пьетро Марчелло, «Сити Холл» Фредерика Вайсмана, «Гунда» Виктора Косаковского, «Американская утопия» Спайка Ли, «Бакурау» Жулиано Дорнеля и Клебера Мендонса Фильо, «Первая корова» Келли Райхардт, «Никогда, редко, иногда, всегда» Элизы Хиттман, «Коллектив» Александра Нанэу, «40-летняя версия» Рады Бланк и «Дылда» Кантемира Балагова.
Энтони Оливер Скотт включил в этот список так же картины «Борат 2» Джейсона Уолинера, «Зависнуть в Палм-Спрингс» Макса Барбакова, «Дик Джонсон мертв» Керстен Джонсон и «Душа» Пита Доктера.
Напомним, по итогам американской премии People’s Choice Awards фильмом года стал комедийный боевик «Плохие парни навсегда» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом.