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The New York Times включила две российские картины в топ-10 фильмов года

Кинокритики The New York Times Манола Даргис и Энтони Оливер Скотт опубликовали рейтинг лучших фильмов года. В него вошли две российские картины — «Дылда» Кантемира Балагова и «Гунда» Виктора Косаковского, пишет «Медуза».

"Дылда".
"Дылда".
Кадр из фильма

По мнению Манолы Даргис, лучшими фильмами 2020 года были «Мартин Иден» режиссера Пьетро Марчелло, «Сити Холл» Фредерика Вайсмана, «Гунда» Виктора Косаковского, «Американская утопия» Спайка Ли, «Бакурау» Жулиано Дорнеля и Клебера Мендонса Фильо, «Первая корова» Келли Райхардт, «Никогда, редко, иногда, всегда» Элизы Хиттман, «Коллектив» Александра Нанэу, «40-летняя версия» Рады Бланк и «Дылда» Кантемира Балагова.

Энтони Оливер Скотт включил в этот список так же картины «Борат 2» Джейсона Уолинера, «Зависнуть в Палм-Спрингс» Макса Барбакова, «Дик Джонсон мертв» Керстен Джонсон и «Душа» Пита Доктера.

Съемочная группа фильма &quot;Дылда&quot;.
Съемочная группа фильма «Дылда».
Instagram kantemir_balagov.

Напомним, по итогам американской премии People’s Choice Awards фильмом года стал комедийный боевик «Плохие парни навсегда» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом.

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