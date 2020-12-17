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В торговом центре «Арена» в Барнауле можно будет снять целый кинозал и посмотреть фильм в одиночку

В ТЦ «Арена» в Барнауле можно будет снять целый вип-кинозал. Такая услуга будет предоставляться с 1 по 10 января 2021 года, сообщается на сайте «Киномир».

"Киномир Арена".
"Киномир Арена".
Юрий Сушков

На персональном сеансе можно будет посмотреть любой фильм из актуального репертуара сети «Киномир».

Посмотреть кино можно будет как в одиночку, так и с небольшой компанией: например, провести таким образом корпоратив, сделать подарок на день рождения, устроить сюрприз любимому человеку и так далее.

Стоимость аренды кинозала в будние дни для 1−5 зрителей будет стоить 3 тыс. рублей, в выходные дни для 1−10 зрителей — 6 тыс. рублей.

Билет для каждого дополнительного человека оплачивается по тарифу кинотеатра — 600 рублей.

Оформлять услугу нужно будет как минимум за сутки. Заявки принимаются на почту reklama@kino-mir.ru.

Что такое Lexus Hall

«Lexus Hall — это зал, где созданы исключительные условия для просмотра фильмов отечественного и зарубежного кинопроката. Расстояние между рядами значительно шире традиционного. Кожаные кресла оборудованы регуляторами спинки и подставкой для ног, таким образом, вы можете установить кресла в горизонтальное положение», — рассказали в «Киномире».

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