В торговом центре «Арена» в Барнауле можно будет снять целый кинозал и посмотреть фильм в одиночку

В ТЦ «Арена» в Барнауле можно будет снять целый вип-кинозал. Такая услуга будет предоставляться с 1 по 10 января 2021 года, сообщается на сайте «Киномир».

На персональном сеансе можно будет посмотреть любой фильм из актуального репертуара сети «Киномир».

Посмотреть кино можно будет как в одиночку, так и с небольшой компанией: например, провести таким образом корпоратив, сделать подарок на день рождения, устроить сюрприз любимому человеку и так далее.

Стоимость аренды кинозала в будние дни для 1−5 зрителей будет стоить 3 тыс. рублей, в выходные дни для 1−10 зрителей — 6 тыс. рублей.

Билет для каждого дополнительного человека оплачивается по тарифу кинотеатра — 600 рублей.

Оформлять услугу нужно будет как минимум за сутки. Заявки принимаются на почту reklama@kino-mir.ru.

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