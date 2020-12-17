В торговом центре «Арена» в Барнауле можно будет снять целый кинозал и посмотреть фильм в одиночку

На персональном сеансе можно будет посмотреть любой фильм из актуального репертуара сети «Киномир».
Посмотреть кино можно будет как в одиночку, так и с небольшой компанией: например, провести таким образом корпоратив, сделать подарок на день рождения, устроить сюрприз любимому человеку и так далее.
Стоимость аренды кинозала в будние дни для 1−5 зрителей будет стоить 3 тыс. рублей, в выходные дни для 1−10 зрителей — 6 тыс. рублей.
Билет для каждого дополнительного человека оплачивается по тарифу кинотеатра — 600 рублей.
Оформлять услугу нужно будет как минимум за сутки. Заявки принимаются на почту reklama@kino-mir.ru.
Что такое Lexus Hall
«Lexus Hall — это зал, где созданы исключительные условия для просмотра фильмов отечественного и зарубежного кинопроката. Расстояние между рядами значительно шире традиционного. Кожаные кресла оборудованы регуляторами спинки и подставкой для ног, таким образом, вы можете установить кресла в горизонтальное положение», — рассказали в «Киномире».