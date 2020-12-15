Барнаульцам расскажут, как создать свое кино

Проведет ее руководитель клуба, режиссер Андрей Есаулов. В октябре 2020 года он прошел обучение во ВГИКе по профессиональной программе «Творческий проект от замысла до реализации (на примере создания короткометражного фильма)» и готов поделиться знаниями со всеми желающими.

«Я решил систематизировать полученные на вебинаре знания и на его основе сделать презентацию, с которой я и хочу познакомить вас! Впереди нас ждут новогодние каникулы и я надеюсь, что моя презентация поможет вам написать к началу Нового 2021 года хороший интересный сценарий к короткометражному фильму!», — поделился руководитель киноклуба.

На лекции любителей кино познакомят с основными аспектами сценарного мастерства, расскажут, как анализировать сюжетную основу короткометражного фильма, выявлять основные композиционные элементы сценария и многое другое.

Встреча пройдет 16 декабря в 18:00. Вход свободный.