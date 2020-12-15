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Барнаульцам расскажут, как создать свое кино

Клуб кинотеатра «Премьера» приглашает на бесплатную лекцию по созданию собственного кино.

Открытие обновленного кинотеатра "Премьера".
Открытие обновленного кинотеатра "Премьера".
Анна Зайкова.

Проведет ее руководитель клуба, режиссер Андрей Есаулов. В октябре 2020 года он прошел обучение во ВГИКе по профессиональной программе «Творческий проект от замысла до реализации (на примере создания короткометражного фильма)» и готов поделиться знаниями со всеми желающими.

«Я решил систематизировать полученные на вебинаре знания и на его основе сделать презентацию, с которой я и хочу познакомить вас! Впереди нас ждут новогодние каникулы и я надеюсь, что моя презентация поможет вам написать к началу Нового 2021 года хороший интересный сценарий к короткометражному фильму!», — поделился руководитель киноклуба.

На лекции любителей кино познакомят с основными аспектами сценарного мастерства, расскажут, как анализировать сюжетную основу короткометражного фильма, выявлять основные композиционные элементы сценария и многое другое.

Встреча пройдет 16 декабря в 18:00. Вход свободный.

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