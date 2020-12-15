В Барнауле проведут фестиваль документального «зеленого кино»

С 15 по 21 декабря в Барнауле в онлайн-формате пройдет Фестиваль EСОCUP-2020 — «зеленого» документального кино «Экочашка», сообщает мэрия города.

В программе фестиваля — российские, американские и европейские фильмы о глобальных экологических и социальных проблемах: климатическая миграция, загрязнении воздуха, доступе к воде.

Так, режиссер Лили Сепеда рассказывает, что в Индии от отсутствия безопасных санитарных условий ежегодно умирают 200 тыс. детей («Мистер Туалет»). Пит Уилльямс снял фильм о миллениалах, которые открывают бизнес не ради денег, а решения проблем бедности и загрязнения окружающей среды («Новая порода»).

Российский режиссер Виталий Капитонов в своем доккино рассказывает о четырех героях, которые решили переехать из Питера в глубинку («Область высокого полета»), а Андрей Лобанов — о театре-студии, в которой работают с особенными людьми («Игра в мусор»).

Также на фестивале пройдут научный марафон, тематическая дискуссия о создании импакт-кино и встреча с климатологом.

Расписание показов можно посмотреть здесь.

Что известно о фестивале

С 2010 года «Экочашка» — ежегодный международный фестиваль «зеленого» документального кино.

В Барнауле фестиваль проходит c октября 2019 года. Фестиваль привозит в Россию и страны СНГ самые интересные документальные фильмы из разных стран о том, что происходит на планете и с планетой, о людях и проектах, которые пытаются сделать мир лучше.

В прошлом году altapress.ru писал о фильме итальянского жителя, который на протяжении нескольких лет боролся с огромной мусоркой под окнами своего дома.

В 2019 году в России фестиваль прошел в более двадцати городах. В этом году из-за пандемии он приобрел онлайн-формат.