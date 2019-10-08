Окно в Европу: итальянец показал барнаульцам, как бороться с мусорными свалками

6 октября в кинотеатре «Премьера» прошел показ фильма «Окно во двор» кинодокументалиста Сальво Манцоне, который боролся с огромной нелегальной свалкой в 10 метрах от своего дома. После показа режиссер рассказал барнаульцам свою почти десятилетнюю историю сражения с мусором, муниципалитетом и мафией.

Помойка в два этажа

Пока в России люди воюют с мусорными полигонами, которые собираются строить рядом с городами и поселениями, итальянец Сальво Манцоне в одиночку боролся с огромной свалкой прямо напротив своего дома.

Сальво Манцоне Представлено altapress.ru

История началась в 2008 году, когда Сальво поселился в доме в историческом центре Палермо. Через дорогу, за забором располагалась заброшенная территория, куда с 1968 года люди близлежащих домов скидывали разнообразный мусор. За почти полвека там скопилось огромная гора отходов высотой в два этажа.

Первым человеком, кого подобная ситуация не устраивала, стал Сальво. Он начал обращаться в муниципалитет и другие инстанции. По ходу действия выяснилось, что место с мусором — частная территория, на которую так просто не проникнешь.

Нет отходов — нет свалок

Пока приходили бесконечные отписки, Сальво взял с собой пакет с мусором и отправился путешествовать по стране, чтобы узнать, кому «с мусором жить хорошо». Одно из таких мест, где проблема с отходами была решена, — это маленькая коммуна Капаннори в регионе Тоскана, с населением в 50 тыс. человек.

Фильм «Окно во двор» Кадр из трейлера

В 2007 году здесь была утверждена так называемая стратегия «нулевых отходов» — когда весь объем мусора сокращается, оставшийся сортируется и перерабатывается, и только малый процент уходит на полигоны.

Программу «нулевых отходов» выдвинул на предвыборной кампании новый мэр. И, как говорит Сальво, свое обещании о сокращении мусора он сдержал.

Сальво Манцоне,

кинодокументалист:

На самом деле есть различия между Палермо и Капаннори. Нельзя просто так взять и в чистом виде перенести решение проблемы из одной местности в другую. Сообщество в Капаннори изначально было активным, «единым фронтом». По размеру он меньше, и там легко создать условия, которые подойдут всем жителям. Второй момент состоит в том, что северяне более законопослушны, чем южане.

Восемь лет борьбы

Фильм закончился и смешно, и грустно одновременно: через три года на частную территорию со свалкой заехал маленький эскаватор, выковырял пару ковшей мусора и уехал (Сальво говорит, что он до сих пор не знает, от кого приезжала спецтехника).

Фильм «Окно во двор» Кадр из трейлера

Затем режиссеру фильма пришел документ, в котором говорилось о том, что мусор настолько «въелся» в территорию, что если его убрать — стена частной собственности рухнет. «Вот так мусор поддерживает существующую систему» — подытожил режиссер в фильме.

Сальво рассказал зрителям, что на этом история не закончилась. Еще через 5 лет ожиданий мусор все-таки убрали, прилегающая стена действительно рухнула, но ее восстановили. Чтобы полувековая свалка исчезла под окном, режиссер в общей сложности потратил более 8 лет жизни.

В фильме он решил также не упоминать о том, что местная мафия намекала ему прекратить борьбу и даже сожгла его машину.

Фильм «Окно во двор» Кадр из трейлера

Рядом с Палермо построили мусороперерабатывающий завод. Но он не работает, потому что предприятиям выгоднее по-старинке свозить мусор на полигон.

Начните с себя

Барнаульские зрители нашли в сицилийской картине много похожих мест и сюжетов: переполненные мусорные баки и полигоны; заседания муниципалитетов, где громко говорят, как важно бороться с мусором; бездействующие местные жители, которых уже кусают огромные москиты, но они предпочитают сидеть на лавочке, чем втягивать себя в «бессмысленную» борьбу со властью и мафией.

Фильм «Окно во двор» Кадр из трейлера

Поэтому на итальянца засыпали вопросами «Что делать?». Сальво ответил, что единого рецепта решения проблемы для всех стран не существует.

Сальво Манцоне,

кинодокументалист:

Не знаю как дела обстоят в России, но в Италии налог на мусор распространяется только на дом и прилегающую к нему территорию. Там, где налогом стали облагать еще и количество производимого мусора, экологическая ситуация изменилась в лучшую сторону.

Сейчас Сальво живет в Париже. На первый взгляд, там под ногами не видно мусора. Но настоящий вопрос в том, что власти делают с отходами.

Сальво Манцоне,

кинодокументалист:

В Италии сортируют 50% мусора, а во Франции — всего 30%. Французы больше пользуются мусоросжигательными заводами, которые выделяют углекислый газ и токсичные вещества, в том числе канцерогены. Поэтому хоть в Италии и есть мусорный кризис, там от отходов избавляются экологичнее.

Свой посильный вклад в решении мусорного вопроса может внести каждый: для начала достаточно сортировать отходы и по возможности сокращать их количество.