Вагончик с протестующими против свалки раздавили экскаватором под Архангельском

Из сообщения активистов:
Сегодня был совершен наезд с применением ковша строительного экскаватора на блокпост экоактивистов.
Они заявляют, что во время наезда пострадал один из их товарищей — житель Архангельска Владимир Когут, которого врачи отвезли в больницу.
По данным Znak.com, сначала вагончик атаковал экскаватор с людьми. Своим ковшом он придавил дежурного к стене бытовки. Вахтовики преградили им дорогу, но машины, не снижая скорости, шли прямо на людей.
Однако экозащитники все-таки не дали проехать грузовикам.
Против чего протестуют в Шиесе
С августа 2018 года жители Поморья протестуют против строительства полигона рядом со станцией Шиес в Архангельской области, куда планируют ежегодно ввозить около 500 тыс. тонн отходов в течение 20 лет, в первую очередь из Москвы. Это место было выбрано из-за близости к железной дороге, чтобы перевозить отходы в виде спрессованных брикетов.