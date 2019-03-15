Вагончик с протестующими против свалки раздавили экскаватором под Архангельском

В Архангельской области экскаватор протаранил вагончик, в котором находились протестующие против строительства мусорного полигона рядом с железнодорожной станцией Шиес. Активисты блокировали дорогу, по которой подвозят топливо для стройки свалки, пишет Znak.com. Видео с инцидентом 15 марта выложили в паблике «Комитет Защиты Вычегды».