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Жизнь

Вагончик с протестующими против свалки раздавили экскаватором под Архангельском

В Архангельской области экскаватор протаранил вагончик, в котором находились протестующие против строительства мусорного полигона рядом с железнодорожной станцией Шиес. Активисты блокировали дорогу, по которой подвозят топливо для стройки свалки, пишет Znak.com. Видео с инцидентом 15 марта выложили в паблике «Комитет Защиты Вычегды».

Барнаульская свалка.
Барнаульская свалка.
Анна Зайкова

Из сообщения активистов:

Сегодня был совершен наезд с применением ковша строительного экскаватора на блокпост экоактивистов.

Они заявляют, что во время наезда пострадал один из их товарищей — житель Архангельска Владимир Когут, которого врачи отвезли в больницу.

По данным Znak.com, сначала вагончик атаковал экскаватор с людьми. Своим ковшом он придавил дежурного к стене бытовки. Вахтовики преградили им дорогу, но машины, не снижая скорости, шли прямо на людей.

Однако экозащитники все-таки не дали проехать грузовикам.

Против чего протестуют в Шиесе

С августа 2018 года жители Поморья протестуют против строительства полигона рядом со станцией Шиес в Архангельской области, куда планируют ежегодно ввозить около 500 тыс. тонн отходов в течение 20 лет, в первую очередь из Москвы. Это место было выбрано из-за близости к железной дороге, чтобы перевозить отходы в виде спрессованных брикетов.

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