«Кинопоиск HD» составил рейтинг самых популярных фильмов 2020 года

Первое место заняла картина Гая Ричи «Джентльмены» — ее оценили больше полумиллиона раз, сообщает ТАСС.

«Джентльменов» посмотрел каждый пятый подписчик платформы, из которых каждый десятый пересмотрел его по второму разу. «Джентльмены» также стали и самым высоко оцененным фильмом 2020 года на «Кинопоиске» — 8,4 балла при более чем 500 тыс. оценок", — рассказали в пресс-службе «Кинопоиска».

Среди взрослых анимационных картин наибольшую популярность обрел сериал «Рик и Морти». В нем рассказывается о приключениях обычного школьника и его безумного деда-ученого.

Из российских сериалов зрительский интерес вызвал «Последний министр» Романа Волобуева, «Проект «Анна Николаевна» Максима Пежемского и Александра Карпиловского и «Беспринципные» Романа Прыгунова.

Также в десятку лидеров вошли новый сезон мультсериала «Смешарики», американский сериал «Бесстыжие», блокбастер «Мстители: Финал» и другие проекты.

Всего в 2020 году по подписке на «Кинопоиске HD» фильмы и сериалы посмотрели 6 млн пользователей.