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В сети появился трейлер фильма «Конек-Горбунок» с Михаилом Ефремовым

В сети уже опубликован полный трейлер новой версии сказки «Конек-горбунок», бюджет которой, как отмечено специалистами, оценивается в целых 600 млн рублей.

Кадры со съемок фильма "Конек-Горбунок"
Кадры со съемок фильма "Конек-Горбунок"
kinopoisk.ru

Фильм будет рассказывать про обычного парня Ивана, считаемого родными настоящим дураком. Жизнь его резко изменяется после встречи с Коньком. Он и помогает главному герою победить в разных делах.

Самого Конька в данной киноленте озвучивает актер Павел Деревянко, а роль Ивана сыграл Антон Шагин, который известен широкому зрителю по популярному фильму «Стиляги». Отметим, что в фильме будет и скандально теперь уже известный актер Михаил Ефремов в роли Царя. Режиссёром проекта стал Олег Погодин, который работал над кинокартиной «Время первых».

Выход фильма заплпнирован на 18 февраля 2021 года.

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