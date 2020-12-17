Россияне назвали лучший фильм и сериал года

Портал «Кино Mail.ru» составил рейтинг лучших фильмов и сериалов 2020 года, проанализировав оценки пользователей.

Лучшим фильмом россияне признали картину «Джентльмены» Гая Ричи.

На втором место оказались «Маленькие женщины» Греты Гервиг, на третьем — «Довод» Кристофера Нолана. На четвертой и пятой строчке рейтинга — «Зов предков» Криса Сандерса и «Калашников» Константина Буслова, сообщает ТАСС.

В списке самых популярных картин вошли «Холоп» Клима Шипенко, «Вторжение» Федора Бондарчука, «Джентльмены», «Лед 2» Жоры Крыжовникова и «Марафон желаний» Дарьи Чаруши.

Лучшим российским сериалом года назван «Перевал Дятлова». За ним идут многосерийные фильмы «257 причин, чтобы жить», «Казанова», «Триггер» и «Игра на выживание».

А вот самым популярным сериалом у россиян оказался «Зулейха открывает глаза», который выходил на канале «Россия-1». Далее следуют «Триггер», «Колл-центр», «Игра на выживание», «Магомаев».

Среди зарубежных сериалов лидирует «Ход королевы» от Netflix. Также в этом году зрителям понравились «Защищая Джейкоба» (Apple TV+), «Мессия» (Netflix), «Чужак» (HBO), «И повсюду тлеют пожары» (Hulu).

Пользователи также отметили лучших актеров года — ими стали Виктория Исакова и Милош Бикович.