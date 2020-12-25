Куда сходить в Барнауле на последних в 2020 году выходных 26 и 27 декабря

Последние выходные в Барнауле пройдут очень насыщено! Если не испугаетесь холодов (а на выходных температура обещает опуститься до -30 градусов), то смотрите в обзоре «Афиши», куда можно сходить.

Огонь , рыжий кот и Барбоскины

Новогодних премьер на этой неделе немного — только рождественские приключения рыжего кота по кличке Боб. Его хозяин — уличный музыкант. Но власти хотят запретить выходить им на улицу. Рождественское чудо в финале киноленты — прилагается.

Под Новый год сотворит чудо и персонаж Константина Хабенского в новом фильме-катастрофе «Огонь». Это история о спасателях МЧС, которые тушат стихийные лесные пожары. Отправляясь на очередное задание, они никогда не знают, вернутся ли обратно.

Эпичное полотно сняли создатели таких кассовых российских картин, как «Движение вверх», «Экипаж», «Легенда № 17».

Для самых маленьких зрителей на большом экране покажут приключения любимых телегероев — семьи Барбоскиных. Они отправились отдыхать на дачу, где встречаются с коварными котами. Победит ли дружба — узнаем в кино.

Новогоднее буйство

В театрах стартовала череда новогодних представлений для детей и взрослых.

В МТА покажут старые добрые сказки «Карлик Нос» и «Летучий корабль». Взрослых ждет комедия на интуитивно понятном белорусском языке «Камедыя».

Музыкальный театр подготовил спектакль «Волшебник Изумрудного города» и представление с восточным акцентом «1001 новогодняя ночь».

Спектакль «Волшебник Изумрудного города» в музыкальном театре. Анна Зайкова.

Поклонников театра драмы будет ждать новогодний вечер с любимыми артистами на представлении «Академия Нового года» и сказка для детей «Двенадцать месяцев».

В театре кукол на выходных будут идти два любимых многими поколениями спектакля — «Снежная почта» и «Госпожа Метелица».

В театральном пространстве «Спичка» покажут

Вечер с музыкой

Любители эстрадной музыки отправятся в филармонию. Там на выходных с праздничной программой выступит питерский тенор Евгений Южин.

Также на сцене филармонии выступит ансамбль «Огоньки» с хореографическим спектаклем «Морозко». Сказка подарит новогоднее настроение и детям, и взрослым.

Ансамбль «Огоньки» покажет в краевой филармонии хореографическую сказку «Морозко» Анна Зайкова

В концертном зале «Сибирь» тоже музыкально отметят Новый год. Государственный Великорусский оркестр «Сибирь» сыграет любимые праздничные мелодии.

Выходные пройдут весело в «Крепостном театре». Там подготовили праздничный концерт с говорящим названием «Слава богу, он прошел». Вход строго только для взрослых.

От елочных игрушек до самовара

Последние выходные в уходящем году можно посвятить походу по музеям Барнаула.

В художественном работают сразу несколько любопытных выставок — винтажных елочных игрушек, городских пейзажей и репродукций мексиканской художницы Фриды Кало.

Самовар , чаепитие СС0

В музее «Город» также показывают большую коллекцию советских елочных игрушек. Здесь же в воскресенье представят вкусную выставку шоколадных фигур. Самое интересное, что все экспонаты можно будет потрогать и попробовать.

Сразу после этой выставки можно переместиться в музей ГМИЛИКА и посмотреть лучшие образцы самоваров и других предметов, связанных с русской чайной церемонией.

Смотрим на звезды и другие миры

В барнаульском планетарии пройдут мультимедийные новогодние программы.

В субботу там покажут новогодние приключения Бабы-Яги в космосе, исследуют Вселенную и детально рассмотрят воду во всех ее проявлениях.

МКС. Выход в открытый космос. www.instagram.com/kudsverchkov

В воскресенье маленьких посетителей познакомят с созвездиями зимнего неба и расскажут о пути небесных открытий — от теорий древнегреческих астрономов до самых больших современных телескопов.