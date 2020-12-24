В Барнауле открылась выставка, посвященная самовару и русскому чаепитию

В Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая открылась выставка «Чайная машина — русский самовар». Экспонаты собраны из фонда музея и частных коллекций, сообщает министерство культуры.

На выставке представлены разнообразные самовары и предметы для чаепития.

«Стремительный рост популярности чая вызвал столь же бурное развитие производства самоваров. В одном только городе Туле к середине XIX в. было двадцать восемь самоварных фабрик, выпускавших около ста двадцати тысяч самоваров в год. Помимо продукции тульских предприятий Российской империи и заводов СССР, на выставке можно будет увидеть необходимые для чаепития предметы — фарфоровые чашки и блюдца, оригинальные чайные ложки и искусно сделанные подстаканники», — рассказали в ГМИЛИКА.

Также в музее можно будет посмотреть открытки с работами известных российских художников, в которых отражена их любовь к чаю и русским традициям.

Выставка будет работать до 17 января.