В Алтайском крае объявили штормпрогноз из-за похолодания до -47

В Алтайском крае
26 декабря ночью по краю ожидается −33… −38 градусов, местами до -43, небольшой снег по югу. Днем будет −29… −34 градуса, преимущественно без осадков.
27 декабря ночная температура составит −35… −40 градусов, местами опустится до -47, по югу −29… −34 градуса. Без осадков. Днем синоптики прогнозируют до -36 градусов, по югу и западу края −24… −29 градусов, также без осадков.
В Барнауле
26 декабря ночью ожидается −36… −38 градусов, без осадков. Днем потеплеет до −31… −33 градусов.
27 декабря в ночь барнаульцев ждет похолодание до −40… −42 градусов, днем −33… −35 градусов, преимущественно без осадков.
На все дни на дорогах прогнозируется сильная гололедица.
Ранее алтайские врачи рассказали, что предпринять, чтобы не получить обморожение.