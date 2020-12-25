В Алтайском крае объявили штормпрогноз из-за похолодания до -47

В Алтайском крае на период с 26 по 28 декабря объявили штормовое предупреждение. Местами ожидается похолодание до -47 градусов, говорится в прогнозе Алтайского ЦГМС.

В Алтайском крае

26 декабря ночью по краю ожидается −33… −38 градусов, местами до -43, небольшой снег по югу. Днем будет −29… −34 градуса, преимущественно без осадков.

27 декабря ночная температура составит −35… −40 градусов, местами опустится до -47, по югу −29… −34 градуса. Без осадков. Днем синоптики прогнозируют до -36 градусов, по югу и западу края −24… −29 градусов, также без осадков.

В Барнауле

26 декабря ночью ожидается −36… −38 градусов, без осадков. Днем потеплеет до −31… −33 градусов.

27 декабря в ночь барнаульцев ждет похолодание до −40… −42 градусов, днем −33… −35 градусов, преимущественно без осадков.

На все дни на дорогах прогнозируется сильная гололедица.

Ранее алтайские врачи рассказали, что предпринять, чтобы не получить обморожение.