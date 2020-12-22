Алтайские врачи накануне похолодания рассказали, как не обморозиться

Правильная одежда
Одежда в период морозов должна быть не стесняющей движений. Ноги обязательно должны быть сухими, рекомендуется вложить теплые стельки.
Надевать несколько пар носков не стоит, так как при этом нога сдавливается обувью и в ней не остается прослоек воздуха, которые способствуют поддержанию теплоты. Лучше взять с собой запасные сухие носки.
Старайтесь все время двигать пальцами ног, даже если вы хорошо обуты.
При сильном ветре обязательно нужно прикрывать нос и щеки платком или шарфом.
Не носите на морозе металлические украшения, потому что металл остывает гораздо быстрее тела и может «прилипнуть» к коже. Кольца на пальцах затрудняют возможность крови нормально циркулировать. Старайтесь избегать контакта голой кожи с металлом.
Что есть и пить
Перед выходом из дома нужно плотно поесть, лучше всего высококалорийную пищу, чтобы она дала максимум энергии для сохранения тепла.
Ни в коем случае специалисты не разрешают есть и пить холодное на улице.
Старайтесь не принимать алкогольных напитков. Алкоголь способствует расширению сосудов, а в холодную пору это может привести к повышению теплоотдачи.
После улицы
Вернувшись домой после прогулки по морозу, обязательно убедитесь в отсутствии обморожений конечностей, спины, ушей, носа.
Ни в коем случае не снимайте обувь с замерзшей конечности, она распухнет, и вы не сможете снова обуться.
Как только на прогулке почувствуете переохлаждение или замерзание конечностей, как можно скорее идите в любое теплое место: магазин, кафе или подъезд.
Погода в Алтайском крае
Как ранее рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, установившаяся в данный момент в регионе спокойная погода продержится недолго.
Дело в том, что в ближайшие дни на районы края окажут влияние атмосферные фронты северо-атлантического циклона. В результате днем 23 и ночью 24 декабря в регионе усилится ветер, ожидаются интенсивные снегопады, метели, на дорогах снежные заносы.
Вероятнее всего, в связи с неблагоприятными погодными явлениями в Алтайском крае будет передано штормовое предупреждение. Водителям лучше воздержаться от дальних поездок. Затем в крае резко похолодает.