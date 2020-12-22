Алтайские врачи накануне похолодания рассказали, как не обморозиться

В конце недели в Алтайском крае ожидается резкое похолодание. Температуры воздуха опустится до -30 градусов и ниже. В краевом минздраве рассказали что делать, чтобы не получить обморожение.

Правильная одежда

Одежда в период морозов должна быть не стесняющей движений. Ноги обязательно должны быть сухими, рекомендуется вложить теплые стельки.

Надевать несколько пар носков не стоит, так как при этом нога сдавливается обувью и в ней не остается прослоек воздуха, которые способствуют поддержанию теплоты. Лучше взять с собой запасные сухие носки.

Старайтесь все время двигать пальцами ног, даже если вы хорошо обуты.

При сильном ветре обязательно нужно прикрывать нос и щеки платком или шарфом.

Не носите на морозе металлические украшения, потому что металл остывает гораздо быстрее тела и может «прилипнуть» к коже. Кольца на пальцах затрудняют возможность крови нормально циркулировать. Старайтесь избегать контакта голой кожи с металлом.

Зима пришла в Барнаул. Анна Зайкова/altapress.ru.

Что есть и пить

Перед выходом из дома нужно плотно поесть, лучше всего высококалорийную пищу, чтобы она дала максимум энергии для сохранения тепла.

Ни в коем случае специалисты не разрешают есть и пить холодное на улице.

Старайтесь не принимать алкогольных напитков. Алкоголь способствует расширению сосудов, а в холодную пору это может привести к повышению теплоотдачи.

После улицы

Вернувшись домой после прогулки по морозу, обязательно убедитесь в отсутствии обморожений конечностей, спины, ушей, носа.

Ни в коем случае не снимайте обувь с замерзшей конечности, она распухнет, и вы не сможете снова обуться.

Ул. Советская Армия. Выгул собак. Зима. Анна Зайкова

Как только на прогулке почувствуете переохлаждение или замерзание конечностей, как можно скорее идите в любое теплое место: магазин, кафе или подъезд.

Погода в Алтайском крае

Как ранее рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, установившаяся в данный момент в регионе спокойная погода продержится недолго.

Дело в том, что в ближайшие дни на районы края окажут влияние атмосферные фронты северо-атлантического циклона. В результате днем 23 и ночью 24 декабря в регионе усилится ветер, ожидаются интенсивные снегопады, метели, на дорогах снежные заносы.

Вероятнее всего, в связи с неблагоприятными погодными явлениями в Алтайском крае будет передано штормовое предупреждение. Водителям лучше воздержаться от дальних поездок. Затем в крае резко похолодает.