30-градусные морозы надвигаются на Алтайский край. Но сначала придет снежный шторм

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, установившаяся в данный момент в регионе спокойная погода продержится недолго.
Дело в том, что в ближайшие дни на районы края окажут влияние атмосферные фронты северо-атлантического циклона. В результате днем 23 и ночью 24 декабря в регионе усилится ветер, ожидаются интенсивные снегопады, метели, на дорогах снежные заносы.
Вероятнее всего, в связи с неблагоприятными погодными явлениями в Алтайском крае будет передано штормовое предупреждение. Водителям лучше воздержаться от дальних поездок.
Впрочем, на текущей неделе это будет не единственный погодный сюрприз.
В ближайшие выходные в Алтайском крае сильно похолодает.
«Это будет связано с тем, что на районы края начнут воздействовать атмосферные фронты арктического циклона», — отметила Людмила Сырых.
В результате, в регионе ожидается понижение температуры воздуха до -30 градусов и ниже.