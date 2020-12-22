30-градусные морозы надвигаются на Алтайский край. Но сначала придет снежный шторм

Погода в Алтайском крае на этой неделе отметится разнообразием и обещает быть не очень благоприятной.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, установившаяся в данный момент в регионе спокойная погода продержится недолго.

Дело в том, что в ближайшие дни на районы края окажут влияние атмосферные фронты северо-атлантического циклона. В результате днем 23 и ночью 24 декабря в регионе усилится ветер, ожидаются интенсивные снегопады, метели, на дорогах снежные заносы.

Вероятнее всего, в связи с неблагоприятными погодными явлениями в Алтайском крае будет передано штормовое предупреждение. Водителям лучше воздержаться от дальних поездок.

Много снега. altapress.ru

Впрочем, на текущей неделе это будет не единственный погодный сюрприз.

В ближайшие выходные в Алтайском крае сильно похолодает.

«Это будет связано с тем, что на районы края начнут воздействовать атмосферные фронты арктического циклона», — отметила Людмила Сырых.

В результате, в регионе ожидается понижение температуры воздуха до -30 градусов и ниже.